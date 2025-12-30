Cómo estará el tiempo en el sur del país para Año Nuevo

El pronóstico para el Norte y Centro de la Patagonia

Para quienes reciban el 2026 en el norte de la región, el calor seguirá siendo el protagonista. En Neuquén, el brindis será con temperaturas sofocantes: se espera una máxima de 35°C y una mínima que apenas bajará a los 24°C. Un escenario ideal para los que planean cenar al aire libre, ya que no se prevén lluvias, aunque será necesario un ventilador.