Cómo estará el tiempo en el sur del país para Año Nuevo

El panorama en las distintas regiones de la Patagonia será heterogéneo, entre calor, lluvias y descensos marcados de temperatura, cada provincia tendrá su festejo único.

En el sur del país se vivirán temperaturas más agradables. En el sur del país se vivirán temperaturas más agradables. Fuente: Chubut Patagonia Argentina
Hace 4 Hs

La llegada de un nuevo año lleva a chequear varias veces el pronóstico del tiempo y así lograr un festejo sin contratiempos. La jornada del 31 de diciembre estará marcada por las altas temperaturas en la mayor parte del pais, aunque hacia el sur del territorio nacional el panorama será mucho más heterogéneo, con un marcado descenso térmico y condiciones inestables a medida que nos acercamos al extremo austral.

¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

Para saber dónde colocar la mesa, si será necesario el aire acondicionado o, en el peor de los casos, un plan de contingencia, el SMN ya anticipó cómo estará el tiempo para la apertura del 2026 en el nuevo calendario del sur del país, donde los fenómenos climáticos marcarán jornadas muy distintas. 

El pronóstico para el Norte y Centro de la Patagonia

Para quienes reciban el 2026 en el norte de la región, el calor seguirá siendo el protagonista. En Neuquén, el brindis será con temperaturas sofocantes: se espera una máxima de 35°C y una mínima que apenas bajará a los 24°C. Un escenario ideal para los que planean cenar al aire libre, ya que no se prevén lluvias, aunque será necesario un ventilador. 

En Río Negro y Chubut, el clima será notablemente más agradable y equilibrado. Con máximas de 25°C y mínimas que oscilarán entre los 18°C y 21°C, estas provincias disfrutarán de una noche sin precipitaciones, y con temperaturas que o requerirán de refrigeración extra.

Inestabilidad y frío en el extremo sur

E escenario cambia drásticamente al descender hacia Santa Cruz. Allí, el festejo exigirá abrigo y, probablemente, un techo: la máxima apenas alcanzará los 17°C y la mínima caerá a los 8°C. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre probabilidades de lluvia durante la tarde y la presencia de fuertes ráfagas de viento por la noche, un factor clave a tener en cuenta para el armado de la mesa.

Finalmente, en Tierra del Fuego, el 31 de diciembre se vivirá bajo condiciones plenamente invernales. Se esperan lluvias aisladas durante toda la jornada, aunque con una leve disminución de la intensidad hacia la medianoche. Con temperaturas que rondarán entre los 4°C y los 10°C, el plan de contingencia bajo techo es, en este caso, la opción más segura para recibir el nuevo año.

