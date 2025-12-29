¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

Durante la jornada, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 32°C. Si bien la nubosidad será persistente, las probabilidades de lluvia para la noche de los festejos son moderadas, oscilando entre un 10% y un 40%. Según el organismo oficial, se prevé la formación de tormentas aisladas, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones de corto plazo antes de armar la mesa al aire libre.