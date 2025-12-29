Secciones
¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

El Servicio Meterológico Nacional (SMN)anunció jornadas de altas temperaturas.

¿Cómo estará el tiempo en Año Nuevo? ¿Cómo estará el tiempo en Año Nuevo? Fuente: Cienradios
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Los días previos al festejo de Nochevieja implican una serie de pasos como resolver el menú, definir quién traerá las bebidas, cuántas sillas colocar y cuál será la ubicación de la mesa festiva: si en el patio o mejor resguardada bajo techo. Para definir este último punto de los preparativos de fin de año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene la respuesta.

El último día del año estará marcado por las altas temperaturas y una cuota de inestabilidad que podría presentarse a medida que el 2025 se agota en las últimas horas del miércoles. Mientras que la madrugada y el mediodía no registrarán lluvias, hacia la tarde y la noche las condiciones podrían desmejorar. La llegada del 2026, en cambio, se perfila más soleada y con un marcado ascenso térmico.

¿Cómo estará el tiempo el 31 y el 1 de enero?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el miércoles 31 de diciembre iniciará con el cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 22°C. Hasta el mediodía, las nubes cubrirán el cielo, aunque las probabilidades de precipitaciones se mantendrán en un margen escaso de entre el 0 y el 10%.

Durante la jornada, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 32°C. Si bien la nubosidad será persistente, las probabilidades de lluvia para la noche de los festejos son moderadas, oscilando entre un 10% y un 40%. Según el organismo oficial, se prevé la formación de tormentas aisladas, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones de corto plazo antes de armar la mesa al aire libre.

El 2026 iniciará con tiempo estable. Las probabilidades de lluvia para el 1 de enero son nulas o muy bajas (0-10%). El jueves, durante la madrugada y el mediodía, el cielo se mantendrá mayormente nublado con una mínima de 22°C. Luego, el termómetro trepará hasta los 34°C y las nubes se disiparán por completo hacia la tarde-noche.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
