Secciones
EspectáculosFamosos

Cómo fue el último día de Jorge Lanata: Elba Marcovecchio rompió el silencio

Elba Marcovecchio, pareja de Jorge Lanata, reveló cómo fueron los últimos momentos de vida del periodista y la emotiva despedida que compartió junto a su hija. Según contó, Lanata no creía que se iba a morir, pero partió en paz y rodeado de amor.

Cómo fue el último día de Jorge Lanata: Elba Marcovecchio rompió el silencio Cómo fue el último día de Jorge Lanata: Elba Marcovecchio rompió el silencio
Hace 1 Hs

El último día de Jorge Lanata estuvo marcado por la serenidad, la despedida y el amor de quienes lo acompañaron hasta el final. Así lo reveló Elba Marcovecchio, abogada y pareja del mítico periodista, en una entrevista con +CARAS, donde relató con emoción los momentos finales de su vida y la sentida despedida junto a su hija.

Vivir como si fuera inmortal

Al recordar a Lanata, Marcovecchio se muestra emocionada. Lo describe como alguien que vivía como si fuese inmortal, una característica que ella misma llegó a creer. A casi un año de su partida, reconoce que aún siente su presencia en la casa y remarca la admiración que sentía por el periodista.

“Él no creía que se iba a morir”, asegura, aunque subraya que finalmente se fue en paz y rodeado de amor. La abogada relata que los últimos meses fueron complejos, pero que Lanata mantuvo la serenidad y el cariño de quienes lo rodeaban.

El momento del adiós

Marcovecchio recuerda con detalle el instante en que los médicos le comunicaron que no podían hacer más nada por él. Uno de los profesionales, a quien elogió por su humanidad, le dijo: “No tiene nada. Si no tiene nada, no podemos hacer nada.”

Esa frase, acompañada de un abrazo, fue un golpe tremendo, pero también un momento cargado de significado. “Hay veces que en el silencio se dice mucho”, reflexionó.

Consciente de la situación, Elba se entregó a la fe y la oración, rezando para que todo se resolviera. “Rezaba, rezaba y rezaba, soy muy católica, para que saliera. Pero él empezó a estar en paz… y llegó la despedida. Y lo más importante es eso, que se fue en paz. Y se fue amado”, contó.

La despedida junto a su hija

Elba narró que los médicos permitieron a la familia entrar a despedirse de Lanata. Valentino, su hijo mayor, prefirió no hacerlo, pero Allegra, la menor, sí quiso acompañar a su padre. Madre e hija compartieron ese último momento, dejándole palabras llenas de gratitud y afecto.

“Me salió con ella. Estábamos ahí las dos y le agradecemos que nos haya bendecido con haber estado en nuestras vidas. Jorge fue una bendición”, concluyó Marcovecchio, visiblemente emocionada.

Temas Jorge LanataJorge Ernesto Lanata
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
1

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
2

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica
3

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play
4

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
5

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez
6

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez

Más Noticias
A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Comentarios