“En mi mundo Lanata es infinito”: el homenaje de Sara Stewart Brown, a un año de la muerte del periodista

“¿Cuánto es un año? Un año puede ser un montón o muy poco y cuando se te muere alguien la percepción del tiempo se vuelve difusa. Sentís que el mundo debería pararse, aunque sea un rato”, abrió Stewart Brown en su posteo, poco antes de las 9 de la mañana. La artista plástica visita asiduamente el cementerio en el que enterraron el cuerpo de Lanata y, cada vez que puede, comparte recuerdos de la relación que mantuvieron en lo que duró el vínculo amoroso y en lo que quedó luego de la ruptura.