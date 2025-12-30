“En mi mundo Lanata es infinito”: el homenaje de Sara Stewart Brown, a un año de la muerte del periodista

Este 30 de diciembre se cumple un año de la muerte de Jorge Lanata. Luego de una vida con complicaciones de salud y de seis meses en terapia intensiva, su cuerpo marcó el límite final. Aunque intentaron no hacerlo partícipe de las internas familiares, su entorno vivió algunos roces. Pero algo quedó claro respecto a la voluntad de Lanata: su confianza plena en Sara Stewart Brown, madre de su segunda hija.
La relación entre Lanata y “Kiwita” –como él mismo llamaba a la artista plástica– empezó en 1998 y duró más de 18 años. La separación no fue un corte definitivo, sino que funcionó como la bisagra de una relación de continuidad y compañía. El vínculo que lograron construir, en pos del bienestar de Lola, la hija que tenían en común, y Bárbara, la primera hija de Lanata y a la que Stewart Brown acogió con todo cariño, perduró para la eternidad.
Sara Stewart Brown: Lanata hasta el infinito
En tono con su forma de comunicación asidua, Stewart Brown se sirvió de las redes sociales para hacer un pequeño homenaje a Lanata. En su cuenta de X, donde escribe regularmente y tiene más de 118.000 seguidores, escribió una reflexión sobre el paso del tiempo, la percepción de la muerte y la vida de uno de los periodistas más destacados de Argentina.
“¿Cuánto es un año? Un año puede ser un montón o muy poco y cuando se te muere alguien la percepción del tiempo se vuelve difusa. Sentís que el mundo debería pararse, aunque sea un rato”, abrió Stewart Brown en su posteo, poco antes de las 9 de la mañana. La artista plástica visita asiduamente el cementerio en el que enterraron el cuerpo de Lanata y, cada vez que puede, comparte recuerdos de la relación que mantuvieron en lo que duró el vínculo amoroso y en lo que quedó luego de la ruptura.
“Este año mío fue así, difuso. Y ahora se vuelve una abstracción, porque hoy se cumple un año. ¿De qué? Ni idea, porque en mi mundo Lanata es infinito”, reflexionó “Kiwita”, desde la cuenta de X que lleva ese apodo por usuario. En poco más de dos horas, la publicación llegó cerca de las 10.000 visualizaciones.
En el mismo hilo de X, Sara añadió una captura de Lanata hecha por la fotógrafa Gaby Herbstein para el calendario 2006 de la Fundación Huésped. “Les dejo este Lanata osito de la suerte que teje su propio abrigo que es una metáfora del tipo que solo solito construyó su carrera desde los 14 años y se convirtió en el enorme ser humano que ocupó (ocupa) nuestras vidas y el periodista más completo que conoció esta generación”, cerró.