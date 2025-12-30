Elías de Pérez criticó un veto parcial del gobernador Jaldo y advirtió sobre discrecionalidad e inseguridad jurídica

La legisladora (UCR), Silvia Elías de Pérez, cuestionó el veto parcial del gobernador Osvaldo Jaldo a una ley aprobada por la Legislatura, al advertir que la objeción recayó “precisamente sobre el artículo que había sido consensuado entre legisladores del oficialismo y la oposición”.
“El veto alcanza al artículo que establecía un orden de prelación claro para la determinación de los impuestos, justamente para evitar que la administración tributaria quedara librada al libre arbitrio a la hora de elegir las fuentes de referencia”, explicó la parlamentaria.
Elías de Pérez señaló que la eliminación de ese artículo podría habilitar una amplia discrecionalidad administrativa, que puede derivar en fuertes disparidades entre contribuyentes. “Personas o comercios que están en situaciones similares podrían terminar pagando montos muy distintos, sin criterios objetivos ni previsibles”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que esta discrecionalidad vulnera principios básicos del derecho tributario, como la certeza, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica. “No se trata de una discusión técnica menor. Cuando el Estado puede elegir libremente cómo determinar un impuesto, el contribuyente queda en una situación de indefensión”, afirmó.
Además, la legisladora advirtió que “este veto parcial confirma una práctica reiterada del gobernador cuando una ley no responde a lo que él quiere, incluso si fue fruto del consenso entre oficialismo y oposición, decide vetarla y gobernar por imposición en lugar de respetar las reglas y el trabajo del Poder Legislativo”.
Finalmente, Elías de Pérez advirtió que “vetar el artículo que ponía límites claros a la discrecionalidad no es una decisión técnica, es una definición política”.