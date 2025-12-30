Elías de Pérez criticó un veto parcial del gobernador Jaldo y advirtió sobre discrecionalidad e inseguridad jurídica

En ese sentido, remarcó que esta discrecionalidad vulnera principios básicos del derecho tributario, como la certeza, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica. “No se trata de una discusión técnica menor. Cuando el Estado puede elegir libremente cómo determinar un impuesto, el contribuyente queda en una situación de indefensión”, afirmó.