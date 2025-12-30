Quiénes son y qué premios ganaron cinco científicos argentinos destacados en 2025

Avances médicos desde la glicomedicina

En el campo de la biomedicina, el inmunólogo Gabriel Rabinovich fue distinguido con el Hakomori Award, uno de los dos premios más importantes del mundo en glicociencias. Investigador del Conicet, y director del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimenta (Ibyme), Rabinovich estudia desde hace más de tres décadas la interacción entre azúcares complejos y proteínas que regulan procesos clave del sistema inmune.