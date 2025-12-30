Secciones
Quiénes son y qué premios ganaron cinco científicos argentinos destacados en 2025

Los investigadores Sandra Díaz, Gabriel Rabinovich, María Teresa Dova, Milagros Miceli y Juan Pablo Paz fueron distinguidos por sus trabajos en ecología, salud, física de partículas, inteligencia artificial y ciencia cuántica.

CIENTÍFICOS. María Teresa Dova, Premio L’Oréal-Unesco “Por las Mujeres en la Ciencia” 2025. CIENTÍFICOS. María Teresa Dova, Premio L’Oréal-Unesco “Por las Mujeres en la Ciencia” 2025. / GOOGLE
Hace 4 Hs

Mientras en la Argentina aparecen dificultades estructurales para la investigación, cinco científicos del país fueron distinguidos en 2025 entre los referentes más influyentes de sus áreas a nivel global. 

Los reconocimientos abarcan desde la ecología y la medicina hasta la física de partículas, la inteligencia artificial y la ciencia cuántica. Las distinciones llegaron desde universidades, organismos internacionales y revistas especializadas.

Sandra Díaz y el “Nobel” del Medio Ambiente

Una de las distinciones más relevantes del año fue para la ecóloga cordobesa Sandra Díaz, investigadora superior del Conicet, quien recibió el Premio Tyler, considerado el “Nobel del Medio Ambiente” y otorgado por la Universidad del Sur de California.

CIENTÍFICOS. En 2019, Sandra Díaz, fue incluida en Nature’s10, la lista de la prestigiosa revista científica. CIENTÍFICOS. En 2019, Sandra Díaz, fue incluida en Nature’s10, la lista de la prestigiosa revista científica. / GOOGLE

El galardón reconoce sus aportes para comprender cómo la biodiversidad sostiene la vida humana y cómo la crisis climática altera esos equilibrios. Díaz coordinó el primer Informe Global sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la ONU. Es la primera sudamericana que obtiene este premio, que ya habían recibido figuras centrales de la ciencia ambiental.

Avances médicos desde la glicomedicina

En el campo de la biomedicina, el inmunólogo Gabriel Rabinovich fue distinguido con el Hakomori Award, uno de los dos premios más importantes del mundo en glicociencias. Investigador del Conicet, y director del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimenta (Ibyme), Rabinovich estudia desde hace más de tres décadas la interacción entre azúcares complejos y proteínas que regulan procesos clave del sistema inmune.

CIENTÍFICOS. El premio Hakomori Award fue otorgado a Gabriel Rabinovich por sus avances en glicomedicina. CIENTÍFICOS. El premio Hakomori Award fue otorgado a Gabriel Rabinovich por sus avances en glicomedicina. / GOOGLE

Sus investigaciones permitieron avanzar en tratamientos oncológicos y en patologías como la mielofibrosis, con desarrollos que buscan reducir la necesidad de terapias combinadas.

Física de partículas y liderazgo femenino

La física María Teresa Dova fue reconocida con el Premio L’Oréal-Unesco “Por las Mujeres en la Ciencia” 2025, el más prestigioso a nivel mundial para científicas. Investigadora del Conicet en el Instituto de Física de La Plata, Dova lideró la participación argentina en el experimento Atlas del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), clave para el descubrimiento del bosón de Higgs.

CIENTÍFICOS. María Teresa Dova, Premio L’Oréal-Unesco “Por las Mujeres en la Ciencia” 2025. CIENTÍFICOS. María Teresa Dova, Premio L’Oréal-Unesco “Por las Mujeres en la Ciencia” 2025. / GOOGLE

Actualmente Dova centra su trabajo en el estudio de la materia oscura, uno de los mayores enigmas de la física contemporánea, y es reconocida también por su liderazgo en la formación de nuevas generaciones de investigadores.

Inteligencia artificial con mirada social

En el área de la tecnología y las ciencias sociales, Milagros Miceli fue incluida por la revista TIME entre las 100 personas más influyentes del mundo en inteligencia artificial. Socióloga formada en la UBA y doctora en informática en Alemania, dirige una unidad de investigación en el Instituto Alemán de Internet.

CIENTÍFICOS. Milagros Miceli, elegida entre las 100 figuras influyentes en IA de la revista TIME. CIENTÍFICOS. Milagros Miceli, elegida entre las 100 figuras influyentes en IA de la revista TIME. / GOOGLE

Su proyecto Data Workers’ Inquiry analiza el trabajo humano que sostiene a los sistemas de IA, desde el etiquetado de datos hasta la moderación de contenidos, y advierte sobre las condiciones laborales precarias que hacen posible el funcionamiento de estas tecnologías.

Ciencia cuántica con sello argentino

Por último, el físico Juan Pablo Paz, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, fue elegido por la Unesco como uno de los 100 líderes mundiales en ciencia cuántica.

CIENTÍFICOS. Juan Pablo Paz, uno de los cien líderes mundiales de la ciencia cuántica. CIENTÍFICOS. Juan Pablo Paz, uno de los cien líderes mundiales de la ciencia cuántica. / GOOGLE

Sus investigaciones sobre decoherencia y corrección de errores cuánticos son fundamentales para el desarrollo de computadoras cuánticas y sistemas de encriptación seguros. Además, tuvo un rol central en la consolidación del ecosistema cuántico argentino y en la creación de laboratorios de referencia en el país.

Los cinco reconocimientos reflejan el valor de la ciencia argentina y su capacidad, incluso en un escenario marcado por restricciones presupuestarias.

