Los dos acusados por el crimen en Concepción estarán con preventiva

Reconstrucción

Los testigos relataron que Kevin vivía junto con su pareja, Nahir Espíndola, y con su hermano, Aaron Alexis Avellaneda, en una pensión destinada para gente que vive en situación de calle y que padecía de consumo problemático de sustancias. “Un vecino, contó que Kevin y su hermano se dedicaban a ser acompañantes de varones y mujeres que paraban en la pasarela de la calle Sarmiento, que los veía subir en automóviles y luego regresar con dinero”, mencionó la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi. Al entrevistarse con Alexis Avellaneda, el joven explicó que junto con su hermano cuidaban vehículos estacionados en las calles Heredia y Moreno de la ciudad sureña y que, en ocasiones a él y a Kevin los buscaban en vehículos ya que trabajaban como acompañantes. “Dijo que el 25 de diciembre, aproximadamente a las 22, un hombre lo levantó en un auto Chevrolet Corsa de color blanco y con un guardabarros delantero rojo. Dijo que se dirigieron hacia un pasaje detrás de una fábrica, que el conductor le quiso desprender el pantalón y él tomó el celular del chofer, salió corriendo y luego vendió el dispositivo a $30.000”, informó Ghilardi.