Hay dos detenidos por el crimen de un joven en Concepción

Un hombre y un trans fueron detenido por el crimen de un joven en Concepción. Personal de la Brigada Sur también secuestró el auto que los sospechosos habrían utilizado para escapar del lugar donde se registró el hecho.
El viernes por la mañana, en un cañaveral ubicado en las cercanías del campo de golf del ingenio La Corona, efectivos policiales encontraron el cuerpo de Kevin Owen Avellaneda (22). El fiscal Miguel Varela y la auxiliar Gabriela Ghilardi ordenaron la autopsia. El estudio forense determinó que la víctima había sido herida con un arma blanca en una de sus piernas, lo que afectó una arteria y le provocó la muerte por desangramiento.
Los investigadores, dirigidos por los comisarios Pablo Herrera y Carlos Díaz, determinaron que no se trató de un robo, ya que en la escena del crimen se encontraron las pertenencias de Avellaneda, entre ellas una billetera con $2.000. También confirmaron que el joven tenía problemas de adicción y que vivía en situación de calle.
Una entrevista con el hermano del fallecido fue clave para esclarecer el hecho. El testigo declaró que había visto por última vez a Kevin junto a otras dos personas que se movilizaban en un auto blanco. Dijo que uno de ellos era una trabajadora sexual. Además, reconoció que Avellaneda se habría quedado con el celular de uno de ellos y que luego se retiró del lugar, sin saber qué ocurrió después.
Al analizar las imágenes de las cámaras de seguridad, los pesquisas detectaron al vehículo transitando por la zona del crimen e identificaron a su propietario. Ayer por la tarde, personal de la Brigada detuvo a Luis Alberto Ortiz en la localidad de La Cocha, donde reside.
Por el momento, el acusado no brindó detalles sobre lo ocurrido, por lo que el móvil del crimen continúa siendo un misterio. Hace minutos la Policía detuvo a la otra implicada en el caso.