Otro año nefasto para miles de migrantes

La mayoría de las 3.090 muertes registradas hasta el 15 de diciembre se produjeron en la ruta atlántica desde África hasta el archipiélago español de las Islas Canarias, considerada una de las más peligrosas del mundo, según indicó este colectivo que defiende los derechos de los migrantes. El informe de Caminando Fronteras, elaborado a partir de las llamadas de auxilio de los propios migrantes, del relato de las familias y de las estadísticas oficiales de salvamento, confirma la tendencia expuesta por las últimas cifras gubernamentales.