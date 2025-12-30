Secciones
LA GACETA
Mundo

Otro año nefasto para miles de migrantes

Más de 3.000 -mayormente africanos- murieron tratando de llegar a España durante 2025.

Otro año nefasto para miles de migrantes
Hace 3 Hs

Más de 3.000 migrantes perdieron la vida mientras intentaban llegar a España en 2025, según un informe publicado por la ONG Caminando Fronteras, lo que supone un marcado descenso respecto a 2024 debido a la disminución de los intentos de travesía.

La mayoría de las 3.090 muertes registradas hasta el 15 de diciembre se produjeron en la ruta atlántica desde África hasta el archipiélago español de las Islas Canarias, considerada una de las más peligrosas del mundo, según indicó este colectivo que defiende los derechos de los migrantes. El informe de Caminando Fronteras, elaborado a partir de las llamadas de auxilio de los propios migrantes, del relato de las familias y de las estadísticas oficiales de salvamento, confirma la tendencia expuesta por las últimas cifras gubernamentales.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, España recibió 35.935 migrantes irregulares entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de este año, lo que supone un 40,4% menos que en el mismo periodo del año anterior (60.311). Casi la mitad de estas entradas fueron a través de la ruta atlántica hacia Canarias.

A pesar de que se ha registrado un “retroceso significativo” del número de llegadas al archipiélago, se ha abierto sin embargo “una nueva ruta migratoria más lejana y más peligrosa”, con salidas desde Guinea Conakry, señaló el colectivo.

Mujeres y niños

Entre los fallecidos en tragedias migratorias este año, Caminando Fronteras incluye a 192 mujeres y 437 niños.

La oenegé destacó igualmente el aumento de la ruta irregular entre Argelia y las turísticas islas de Ibiza y Formentera, en el Mediterráneo español.

Panamá envía a Caracas a 70 migrantes venezolanos

Panamá envía a Caracas a 70 migrantes venezolanos

Utilizado tradicionalmente por argelinos, este trayecto registró un aumento de migrantes procedentes de Somalia, Sudán y Sudán del Sur, según el colectivo. En esa ruta, se duplicaron los decesos este año, hasta alcanzar los 1.037.

En 2024, el número de migrantes que murieron mientras intentaban llegar a España fue mucho mayor, 10.457, según Caminando Fronteras.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El hincha del fútbol argentino: entre la épica y el desgaste
1

El hincha del fútbol argentino: entre la épica y el desgaste

Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario
2

Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país
3

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Si querés estudiar en España, empezá a alistarte para la convocatoria de Fundación Carolina
4

Si querés estudiar en España, empezá a alistarte para la convocatoria de Fundación Carolina

Abren un concurso internacional para escribir sobre el futuro de la democracia en América Latina
5

Abren un concurso internacional para escribir sobre el futuro de la democracia en América Latina

Google lanza un experimento para la práctica de idiomas: Little Language Lessons
6

Google lanza un experimento para la práctica de idiomas: Little Language Lessons

Más Noticias
VIDEO. Lluvias intensas y calles colapsadas: el temporal complicó la jornada en la capital tucumana

VIDEO. Lluvias intensas y calles colapsadas: el temporal complicó la jornada en la capital tucumana

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Degollaron a una mujer durante una pelea

Degollaron a una mujer durante una pelea

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella

Comentarios