Panamá envía a Caracas a 70 migrantes venezolanos

Primer vuelo directo.

Panamá envía a Caracas a 70 migrantes venezolanos
Hace 3 Hs

Panamá enviará por primera vez un vuelo directo a Caracas con migrantes venezolanos, anunció el presidente panameño, José Mulino, días después de que Estados Unidos pausara la repatriación de ciudadanos del país sudamericano. El vuelo partirá el lunes con “70 migrantes venezolanos” que “retornan de manera voluntaria a su país”, dijo Mulino en rueda de prensa.

Desde 2024, Panamá ha realizado medio centenar de vuelos, financiados por Washington, con migrantes deportados a distintos países de Sudamérica, pero los venezolanos eran enviados a Colombia debido a que Mulino suspendió las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Es directo a Caracas, ya no tenemos que triangular a través de Colombia y todo el engorro que eso significaba”, añadió Mulino.

El mandatario no detalló si este procedimiento forma parte de un acuerdo con Venezuela, que el pasado 12 de diciembre anunció que Estados Unidos había suspendido “de manera unilateral” un vuelo con migrantes deportados, en el marco de un programa de repatriación que se ha mantenido pese a la crisis entre Caracas y Washington.

Mulino, aliado de la oposición venezolana, tampoco precisó si el vuelo del próximo lunes está relacionado con esa suspensión.

Corredor para migrantes

La selva panameña del Darién, en la frontera con Colombia, se convirtió en los últimos años en un corredor para los migrantes, principalmente venezolanos, que querían llegar a Estados Unidos, aunque ese flujo se desplomó tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero.

Mamdani, alcalde electo de Nueva York, enseña a migrantes cómo evitar la deportación

Mamdani, alcalde electo de Nueva York, enseña a migrantes cómo evitar la deportación

En medio de esa crisis, Washington firmó un acuerdo con Panamá mediante el cual Estados Unidos se comprometió a financiar la deportación vía aérea de los migrantes que cruzaran la jungla.

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

