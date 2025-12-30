Preventiva por dos meses para el único acusado por el crimen de una mujer en barrio El Ángel

Durante la audiencia, Camila Sánchez aseguró que su hermana también habría sido agredida por su pareja (Cristian Martínez). “Ella nos envió una foto en la que se la veía despeinada por la agresión que sufrió. Le pedimos que nos mandara la ubicación para ir a buscarla, pero no nos contestó más. Su celular, que podría ser una prueba clave, no aparece”, se quejó durante el debate.