Preventiva por dos meses para el único acusado por el crimen de una mujer en barrio El Ángel

“Ella me mandaba mensajes para que la fuera a buscar. Estaba desesperada, pero todos los que estaban allí se negaron a darme la ubicación para que la ayudara. Por eso creo que deberían estar todos detenidos”, sostuvo Camila Sánchez, hermana de Tamara, la joven que fue asesinada en un confuso caso atravesado por la violencia de género y el consumo problemático de alcohol.
El sábado, Eder Bernardo Morales y su esposa, Nadia Quiroga, festejaron el cumpleaños del dueño de casa en su vivienda del barrio El Ángel. Más tarde llegaron Cristian Martínez y su pareja, Tamara Sánchez, junto con Marcelo Coria y su novia, Brisa Jerez.
Cerca de la medianoche, cuando todos se encontraban alcoholizados, Quiroga decidió ir a comprar más bebidas. Morales se opuso y comenzaron a discutir, hasta que él empezó a agredirla físicamente. Ante esa situación, Martínez intervino para defender a su sobrina y, minutos después, también se sumó Coria. Las mujeres, mientras tanto, intentaban separarlos.
“Con el testimonio de varias personas logramos establecer que Morales, utilizando una botella rota, atacó a los asistentes a su cumpleaños. La víctima fue herida con esa arma impropia y murió sin recibir atención médica”, sostuvo el auxiliar Alejandro Andole, quien, siguiendo las instrucciones del fiscal Carlos Sale, acusó a Morales de homicidio simple.
El representante del Ministerio Público reconoció las dificultades que enfrentaron al llegar al lugar. “Todos los asistentes estaban alcoholizados y fue muy difícil establecer qué había ocurrido. Pero con el correr de las horas fuimos reuniendo testimonios que nos permitieron construir una teoría del caso: Sánchez fue asesinada por Morales con el pico de una botella”, indicó.
Guillermo Petros, defensor del acusado, sostuvo que no estaba claramente determinado cómo se había producido la muerte de la joven de 19 años. Recalcó que en ese contexto todos los asistentes a la reunión se encontraban bajo los efectos del alcohol. “Fue una situación lamentable en la que él se defendió del ataque de los demás”, explicó.
Antecedentes
Por su parte, Andole consideró que Morales cuenta con antecedentes por haber lesionado a otra persona durante una pelea. “También debemos hablar con su pareja (Nadia Quiroga) para definir si lo denunciará por violencia de género, ya que existen indicios suficientes de que fue agredida durante el episodio”, señaló el auxiliar.
Durante la audiencia, Camila Sánchez aseguró que su hermana también habría sido agredida por su pareja (Cristian Martínez). “Ella nos envió una foto en la que se la veía despeinada por la agresión que sufrió. Le pedimos que nos mandara la ubicación para ir a buscarla, pero no nos contestó más. Su celular, que podría ser una prueba clave, no aparece”, se quejó durante el debate.
El funcionario solicitó que se le dictara prisión preventiva a Morales por cuatro meses. Sebastián Pumara, representante de la familia de la víctima, adhirió al planteo, mientras que Petros lo rechazó. Finalmente, la jueza María Alejandra Balcázar impuso la medida cautelar por dos meses. El defensor del acusado impugnó la resolución.