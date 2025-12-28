Investigan la muerte de una mujer en Villa 9 de Julio

La Policía se encuentra investigando las circunstancias de la muerte de Tamara Sánchez, una mujer que falleció en la madrugada del domingo en el Barrio El Ángel, en una zona conocida como 130 Viviendas en Villa 9 de Julio, en el marco de una presunto caso de violencia familiar.
El hecho se registró en la Manzana A, a la altura de la casa 21. Según los reportes oficiales, la primera alerta ingresó al sistema de emergencias 911 a la 1.35. La llamada advertía sobre un desorden y un posible caso de violencia en el domicilio de la familia Rodríguez, donde se estaba consumiendo alcohol.
Al arribar al lugar, efectivos del Móvil Tuc 722 y personal de la Comisaría 10° se encontraron con la mujer tendida en el suelo, aparentemente sin signos vitales, y a su pareja en estado de shock. Personal del 107 confirmó posteriormente el deceso.
Si bien el reporte inicial ingresó bajo la carátula de "presunto femicidio" debido al contexto de violencia de pareja, la declaración de una testigo clave introdujo una versión diferente sobre el desenlace fatal.
La entrevistada por los investigadores relató que el grupo estaba consumiendo bebidas alcohólicas cuando, aproximadamente a las 0.30, la pareja comenzó a discutir y a pelear.
Según su testimonio, en medio de la disputa, Sánchez habría resbalado en la vereda del domicilio, que se encontraba con "mucho barro", golpeándose fuertemente la cabeza contra el suelo, lo que le habría provocado la muerte.
Investigación en curso
Ante la gravedad del hecho, se dio intervención inmediata a la División Homicidios, al Ministerio Público Fiscal (MPF) y a personal de Criminalística, quienes trabajaron en la escena durante la madrugada para recolectar evidencias y determinar la veracidad de los testimonios.
Por el momento, la pareja de la víctima se encuentra demorada y a disposición de la Justicia, mientras se aguardan los resultados preliminares de la autopsia, que serán determinantes para confirmar si se trató de una muerte accidental producto de la caída o si hubo intervención de terceros.