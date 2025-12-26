Nuevo parte médico: cómo evoluciona el estado de salud de Cristina Kirchner

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, permanece internada en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Así lo informó este viernes el equipo médico a través de un nuevo parte oficial, en el que se confirmó que la paciente continuará bajo observación.