Navidad, sin repunte: el comercio capitalino cerró diciembre con ventas estancadas

Coronel remarcó que el mal desempeño de diciembre se enmarca en un año muy complejo para el comercio. “Durante todo 2025 nos fue muy mal. Hubo una fuerte caída de ventas, incluso en fechas comerciales clave. No esperábamos un gran repunte, pero sí un poco más de movimiento”, reconoció. En ese sentido, indicó que la mayor afluencia de público se concentró el martes 23 y, en menor medida, el miércoles 24, aunque con un ticket promedio bajo.