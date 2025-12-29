Secciones
Navidad, sin repunte: el comercio capitalino cerró diciembre con ventas estancadas

Hubo una fuerte caída en rubros como indumentaria y calzado; la presidenta de la Cámara, Gabriela Coronel, cuestionó la presencia de vendedores ambulantes durante las fiestas.

Hace 2 Hs

El balance del comercio tras la Navidad dejó un sabor amargo para el sector en San Miguel de Tucumán. Desde la Cámara de Comercio de la Capital advirtieron a LA GACETA que las ventas prácticamente no mostraron variaciones respecto al año pasado y confirmaron un escenario de fuerte retracción del consumo.

“La realidad es que tuvimos prácticamente un estancamiento en nuestras ventas. Fue una meseta respecto al año pasado, con una variación de apenas el 0,6%. Vendimos lo mismo o incluso un poco menos”, señaló en LG Play Gabriela Coronel, presidenta de la entidad, al dar a conocer el informe elaborado tras la principal fecha comercial del año.

Según explicó, el comportamiento fue dispar según los rubros, aunque en términos generales no se registró el repunte que muchos comerciantes esperaban para cerrar el año. “Hubo sectores que registraron caídas de entre el 10% y el 20% en comparación con la Navidad anterior”, detalló.

Coronel remarcó que el mal desempeño de diciembre se enmarca en un año muy complejo para el comercio. “Durante todo 2025 nos fue muy mal. Hubo una fuerte caída de ventas, incluso en fechas comerciales clave. No esperábamos un gran repunte, pero sí un poco más de movimiento”, reconoció. En ese sentido, indicó que la mayor afluencia de público se concentró el martes 23 y, en menor medida, el miércoles 24, aunque con un ticket promedio bajo.

ARCHIVO ARCHIVO Foto: Federación Económica de Tucumán

“El ticket promedio fue de $49.300, lo que refleja claramente la situación económica que estamos atravesando”, sostuvo. Además, destacó que más del 71% de los clientes optó por pagar con tarjeta de crédito, mayormente en tres o seis cuotas, una modalidad que permitió sostener mínimamente las operaciones.

En cuanto a los rubros, los mejores resultados se observaron en bazares y joyerías, impulsados por promociones y descuentos. En contrapartida, la indumentaria y el calzado fueron los más afectados, una situación que también se replica a nivel nacional. “En el microcentro, más del 70% de los comercios pertenece al rubro textil, por lo que el impacto es muy fuerte”, advirtió.

La presidenta de la Cámara también volvió a cuestionar la presencia de vendedores ambulantes durante las fiestas. “Es una competencia absolutamente desleal. Nosotros afrontamos alquileres, impuestos y sueldos, y la informalidad nos golpea de lleno en un contexto de ventas bajas”, afirmó, al tiempo que anticipó nuevos reclamos ante el municipio para abordar la problemática.

Respecto al consumo, Coronel descartó un desfasaje entre la oferta y la demanda, pero aclaró las limitaciones económicas de los clientes. “Variedad y precios hay, pero el poder adquisitivo es bajo. Más del 50% de los clientes está endeudado o tiene que afrontar impuestos y gastos familiares, y eso impacta directamente en el comercio”, explicó.

De cara al futuro, el panorama no resulta alentador. “Ya hay comercios que se están achicando, otros que no renuevan contratos o que cierran uno de sus locales para sostener otro. Los costos son muy altos y la presión impositiva es muy fuerte”, señaló.

Finalmente, Coronel indicó que para Año Nuevo la mayoría de los comercios trabajará en horario cortado, con cierre anticipado el 31 al mediodía, mientras que para Reyes Magos se prevé horario extendido, de 9 a 21, en los locales vinculados a esa fecha.

Navidad Reyes Magos Gabriela Coronel
