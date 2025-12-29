Secciones
Año Nuevo: ¿cómo atienden los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre?

El miércoles habrá una modificación respecto a los horarios en el que abrieron los locales en la previa a la Navidad.

Hace 3 Hs

Son muchas las personas que saldrán esta semana para hacer las compras para la fiesta de Año Nuevo en Tucumán. Lo que tendrán que tener en cuenta es que los comercios tendrán una pequeña modificación respecto a los horarios de atención que tuvieron para Navidad. 

El lunes 29 y martes 30, según informó la Cámara de Comercio, se atenderá en horario normal. Es decir, de 9 a 13 y de 17.30 a 21.30.

El miércoles 31, día en que se festeja la finalización del 2025, habrá una atención en horario corrido, pero diferente a la del 24. Los comercios abrirán a las 9 y cerrarán a las 14. 

Mientras que el jueves 1 de enero habrá feriado por Año Nuevo, por lo que tampoco habrá atención.

Ventas en Navidad

Las ventas navideñas en los comercios minoristas PyMes subieron 1,3% frente al año pasado, a precios constantes. Este año se caracterizó por una alta implementación de acciones comerciales, alcanzando al 89,3% de los establecimientos.

No obstante, el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares, consignó el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

