¿Cuál es el récord que WhatsApp pretende batir este Año Nuevo?

La plataforma anticipa un tráfico sin precedentes para recibir el 2026 sumando herramientas de realidad aumentada y stickers animados.

Por Pablo Hamada Hace 3 Hs

Cómo sería si la mitad de la población del planeta escribiese de forma simultánea, enviando deseos, fotos de cenas familiares y videos de festejos en un lapso de apenas veinticuatro horas. Esa es la escala que WhatsApp proyecta para este cierre de año, donde se espera que el flujo de datos rompa todos los esquemas conocidos hasta la fecha.

La plataforma estima que más de 3.000 millones de personas en todo el mundo enviarán mensajes y realizarán llamadas para celebrar con sus seres queridos en el inicio de 2026. Si sus proyecciones se cumplen, este evento representará un desafío logístico y técnico sin igual, donde cada segundo cuenta para garantizar que ese "Feliz Año" llegue a destino sin retrasos.

En un día habitual, el equipo del sistema de mensajería brinda asistencia para que se envíen más de 100.000 millones de mensajes y se realicen más de 2.000 millones de llamadas, pero las 24 horas en las que el mundo le da la bienvenida a un nuevo año siempre superan todas las estadísticas. Según los datos técnicos y las proyecciones de uso basadas en el comportamiento de sus más de 3.000 mil millones de usuarios activos, la víspera de Año Nuevo se consolidó como el evento más importante de la conectividad digital.

El dato más impactante que reveló la compañía en un comunicado es la cifra de los 100.000 millones de mensajes cifrados. Una cifra equivalente a que cada habitante de la ciudad de Buenos Aires le escriba a más de ocho mil amigos en una sola noche. Esa es la magnitud de la conversación global que WhatsApp gestionará de manera privada.

Además, durante estos días la empresa facilitará más de 2.000 millones de llamadas a nivel global. También el día de Año Nuevo se verán decenas de miles de millones de actualizaciones de Estados de WhatsApp cifradas, mientras las personas comparten sus festejos, cuentas regresivas y los primeros momentos de 2026 con sus seres queridos.

Elementos festivos de WhatsApp para Año Nuevo

WhatsApp incorporará este año algunos elementos festivos, disponibles desde ahora y durante las fiestas, para ayudarte a compartir el momento con las personas que más te importan. En su blog detalló que estarán disponibles los siguientes elementos.

- Paquete de stickers de 2026: para compartir tu alegría por el nuevo año que se aproxima

- Efectos de videollamada: tocá el ícono de efectos durante una videollamada para añadir fuegos artificiales, confeti y animaciones de estrellas que iluminan la pantalla mientras celebras.

- Reacciones con papel picado animado: reacciones especiales cuando uses el emoji de papel picado para reaccionar a mensajes.

- Actualizaciones de estado: los stickers animados estarán disponibles en los estados. Usá un diseño especial de 2026 con un sticker animado para celebrar Año Nuevo.


Temas Buenos AiresWhatsAppAño Nuevo
