¿Cuál es el récord que WhatsApp pretende batir este Año Nuevo?

En un día habitual, el equipo del sistema de mensajería brinda asistencia para que se envíen más de 100.000 millones de mensajes y se realicen más de 2.000 millones de llamadas, pero las 24 horas en las que el mundo le da la bienvenida a un nuevo año siempre superan todas las estadísticas. Según los datos técnicos y las proyecciones de uso basadas en el comportamiento de sus más de 3.000 mil millones de usuarios activos, la víspera de Año Nuevo se consolidó como el evento más importante de la conectividad digital.