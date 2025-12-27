¿Los notaste? Los cambios más sorprendentes de WhatsApp que trae la actualización de diciembre

En la antesala de las semanas festivas, Meta difundió un comunicado oficial a través de distintos canales de comunicación de la aplicación en el que dio a conocer las funciones que llegarán con las actualizaciones de diciembre de 2025. Se trata de herramientas diseñadas para acompañar el cierre del año y potenciar el uso de la app en una época clave para el contacto entre familiares y seres queridos.