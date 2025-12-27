Secciones
¿Los notaste? Los cambios más sorprendentes de WhatsApp que trae la actualización de diciembre

La plataforma avanza con nuevas funciones que prometen mayor dinamismo y practicidad en la comunicación cotidiana.

Las actualizaciones de WhatsApp siguen avanzando Las actualizaciones de WhatsApp siguen avanzando Foto: Neuquén al instante
Hace 4 Hs

WhatsApp continúa consolidándose como la aplicación de mensajería líder a nivel global y, lejos de quedarse quieta, cierra el año con una serie de novedades pensadas para mejorar la experiencia de sus usuarios. Tanto en dispositivos Android como iOS, la plataforma avanza con nuevas funciones que prometen mayor dinamismo y practicidad en la comunicación cotidiana.

En la antesala de las semanas festivas, Meta difundió un comunicado oficial a través de distintos canales de comunicación de la aplicación en el que dio a conocer las funciones que llegarán con las actualizaciones de diciembre de 2025. Se trata de herramientas diseñadas para acompañar el cierre del año y potenciar el uso de la app en una época clave para el contacto entre familiares y seres queridos.

Durante estas fechas, las aplicaciones de mensajería cumplen un rol central, especialmente para la organización de celebraciones y el envío de saludos. En ese contexto, WhatsApp busca mantenerse actualizada y optimizar su rendimiento, ofreciendo novedades prácticas y funciones innovadoras para sus usuarios.

Entre las principales herramientas que se incorporarán a la aplicación, se destacan las siguientes:

Una de las novedades más llamativas es la incorporación de mensajes en llamadas perdidas, que permitirá dejar un mensaje automático escrito, una nota de voz o incluso un video cuando un contacto no responda una llamada.

Además, la app suma imágenes con Meta AI. La Inteligencia Artificial integrada permitirá crear imágenes desde cero, incluyendo estilos como Midjourney y Flux, que podrán enviarse directamente entre contactos.

En la misma línea, WhatsApp habilitará la creación de imágenes animadas con Meta AI. A partir de una foto, los usuarios podrán generar videos animados sin necesidad de salir de la aplicación.

Otra actualización relevante llegará a WhatsApp Web y a las versiones para Mac y Windows, que incluirán una nueva pestaña para adjuntar archivos multimedia como imágenes, documentos y enlaces, facilitando la gestión de contenidos desde computadoras.

Por último, los estados también recibirán mejoras: con la nueva actualización se podrán agregar canciones, stickers y cajas de preguntas, gracias a un nuevo botón multifuncional que ampliará las opciones de personalización.

Cuáles son los requisitos para acceder a las nuevas funciones

Para poder utilizar las nuevas actualizaciones de WhatsApp, es fundamental cumplir con una serie de requisitos técnicos. Entre ellos, contar con espacio disponible en el dispositivo móvil para realizar la descarga, tener la última versión del instalador digital y mantener actualizada la aplicación.

En caso de no poder completar la actualización, se recomienda contactar a WhatsApp a través de sus canales oficiales de comunicación. Asimismo, la compañía recordó la importancia de evitar estafas virtuales y realizar únicamente descargas o actualizaciones de carácter oficial y confirmado.

