La provincia tendrá su sello de producción responsable: sancionaron la ley que crea la Marca Tucumán Sustentable

En la última sesión del año, la Legislatura aprobó la ley que establece la creación de la Marca Tucumán Sustentable, una herramienta destinada a promover, identificar y certificar prácticas productivas sostenibles en la provincia.
La norma formaliza una iniciativa surgida en el concurso Hackear Tucumán, impulsado por la Cámara, que convocó a estudiantes secundarios de toda la provincia a presentar propuestas innovadoras frente a desafíos sociales, educativos y ambientales.
El programa funcionará en el ámbito del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) y se integrará al sistema de la Marca Tucumán creado por la Ley N.° 8.979. Su objetivo es reconocer a empresas y emprendimientos que incorporen procesos productivos ambientalmente responsables, fomentando la competitividad provincial, el consumo consciente y el compromiso con la sustentabilidad.
La idea que dio origen a la ley fue elaborada por alumnas del Colegio María Auxiliadora. Tras ser seleccionada en el certamen, la propuesta fue trabajada y fortalecida a lo largo del año hasta convertirse en un proyecto legislativo que logró el respaldo del cuerpo parlamentario.
Durante la sesión, se dispuso un cuarto intermedio para recibir al vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo. “Este proyecto demuestra una Legislatura más abierta y participativa, donde las ideas pueden transformarse en políticas públicas”, expresó.
Además, destacó la importancia de incorporar la mirada joven en la elaboración de normas y señaló que esta ley se articula con otras herramientas impulsadas desde el Poder Legislativo, como el Foro de Ideas, un espacio digital que busca acercar propuestas de la ciudadanía y fortalecer el vínculo entre la sociedad y la Legislatura.
La iniciativa fue impulsada por la Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por la legisladora Silvia Elías de Pérez. En tanto, durante el debate, la legisladora e integrante del Directorio del IDEP, Carolina Vargas Aignasse, explicó el impacto positivo que tendrá la Marca Tucumán Sustentable para el sector productivo.
“Representa un beneficio para las empresas que buscan certificar su compromiso con la producción sostenible. En la última reunión del Directorio del IDEP presenté el proyecto y fue muy bien recibido tanto por las autoridades del Instituto como por los empresarios de los sectores productivos e industriales”, afirmó.
Tras la aprobación de la norma, las estudiantes autoras de la propuesta original manifestaron su emoción y destacaron el impacto que tendrá la creación del sello Tucumán Sustentable, que permitirá distinguir a los productos elaborados en la provincia que acrediten procesos respetuosos del ambiente y el uso de energías renovables.
Una de las alumnas, Lourdes Paz, expresó: “El granito de arena que aportamos es una ley impulsada por el cuidado del medio ambiente para las generaciones futuras. Jamás me imaginé presentar este proyecto. Que adolescentes puedan participar es un orgullo gigante y demuestra el lugar que Tucumán les da a los jóvenes”.