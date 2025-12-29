Harry Styles es tendencia: el emotivo video que hizo llorar a miles de seguidores en todo el mundo

Harry Styles presentó en sus plataformas digitales un video de su concierto de despedida, lo cual despertó inmediatamente el entusiasmo de quienes esperan música nueva tras un periodo de ausencia. La pieza, titulada “Forever, Forever”, cuenta con una extensión de ocho minutos y recopila momentos de su última función del “Love on Tour”. El contenido visual alterna entre la emoción de los seguidores en los momentos previos y el músico frente al piano durante su actuación.