Harry Styles es tendencia: el emotivo video que hizo llorar a miles de seguidores en todo el mundo

Harry Styles presentó en sus plataformas digitales un video de su concierto de despedida, lo cual despertó inmediatamente el entusiasmo de quienes esperan música nueva tras un periodo de ausencia. La pieza, titulada “Forever, Forever”, cuenta con una extensión de ocho minutos y recopila momentos de su última función del “Love on Tour”. El contenido visual alterna entre la emoción de los seguidores en los momentos previos y el músico frente al piano durante su actuación.
La frase “Pertenecemos juntos”, visible al cierre del metraje, alimentó las esperanzas de un pronto regreso con material inédito. El antiguo miembro de One Direction no lanza canciones desde mayo de 2022 y concluyó sus presentaciones en vivo durante 2023, año en que recibió el Grammy al Álbum del Año por Harry’s House. Hasta este reciente estreno, el artista permaneció distante de la esfera pública y las redes sociales.
Qué hay en el video de Harry Styles y cuál fue la emoción de los fanaticos
El audiovisual inicia capturando la esencia de los seguidores durante los preparativos del espectáculo final de la gira. Se puede ver a las personas conversar animadamente, exhiben pulseras de cuentas y realizan trenzas en su cabello mientras debaten sobre la posible vestimenta del músico. Entre risas y entusiasmo, entonan los versos de "Satellite", pieza que se destaca como el cuarto sencillo de su producción discográfica titulada Harry’s House.
Bajo un sol intenso, los grupos coreografían diversos bailes hasta el esperado ascenso de Styles al escenario, quien luce un traje de flecos dorados. En el tramo final de la presentación, el intérprete se sitúa frente al piano para ejecutar una versión extendida de una melodía acompañada por sintetizadores. Aunque en plataformas digitales se identifica el tema como "Forever, forever", el cierre del metraje enfoca a la multitud iluminada por celulares y pirotecnia, mientras aparece en pantalla la leyenda "We Belong Together".
La emoción de los fanáticos de Harry Styles: ¿hay planes de una gira?
Varios medios señalan la incertidumbre que rodea al videoclip, ya que no existe claridad sobre si representa un simple recordatorio del evento, una pieza documental o el inicio de una etapa con nuevos lanzamientos. El músico mantuvo su canal de YouTube sin actividad reciente desde hace dos años, cuando presentó una retrospectiva de su gira mundial bajo el nombre Love On Tour, Forever.
El intérprete, reconocido inicialmente por su paso en la agrupación One Direction, estrenó su producción discográfica más reciente en 2022. Esta obra, con marcadas influencias de estilos como el synth-pop y el new wave, alcanzó cifras récord de ventas durante su semana de debut. Gracias a temas de gran éxito como “Late Night Talking” y “As It Was”, Styles obtuvo importantes reconocimientos en los premios Grammy, donde destaca el galardón al Álbum del Año.