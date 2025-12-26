Vivir de la música y recorrer el mundo: buscan artistas para trabajar en cruceros

Tocar en escenarios internacionales, compartir experiencia con artistas de distintos países y convertir la música en un trabajo estable mientras se recorre el mundo. Esa es la propuesta que lanzó Studio 16 Entertainment, una productora especializada en espectáculos a bordo de cruceros, que abrió una convocatoria dirigida a músicos profesionales y agrupaciones latinas, con audiciones completamente online.
La búsqueda apunta a pianistas, guitarristas, bateristas, vientos, cantantes y bandas de covers, así como también a tríos y cuartetos de música latina con repertorio que va desde la salsa y la bachata hasta el reggaetón, la cumbia y otros géneros populares. También se valoran formaciones de cuerdas, guitarristas clásicos y proyectos que combinen instrumentos melódicos con una fuerte presencia escénica.
Uno de los puntos clave de la convocatoria es que el proceso de selección se realiza de manera virtual, lo que permite postularse desde cualquier lugar del país sin necesidad de viajar. Los contratos, en tanto, tienen una duración estimada de cuatro a siete meses, período durante el cual los artistas se presentan de forma regular a bordo de cruceros que recorren distintos destinos internacionales.
Cómo aplicar: requisitos y más
Para aplicar, se requiere ser mayor de 21 años, contar con pasaporte vigente y tener un nivel de inglés conversacional, condición indispensable para la vida a bordo y la interacción con el público. En el caso de las agrupaciones latinas, se solicita que todos sus integrantes manejen el idioma. Además, quienes se postulen deberán enviar un currículum en inglés, enlaces a videorreels y, cuando corresponda, una lista de repertorio.
El material puede enviarse por correo electrónico a jobs@studio16entertainment.com o cargarse directamente en studio16entertainment.com/latam, el sitio oficial de la empresa. Desde Studio 16 destacan que, además de la remuneración, la experiencia ofrece crecimiento profesional, rodaje internacional y la posibilidad de ampliar contactos dentro de la industria musical global.
Para muchos jóvenes músicos, esta convocatoria aparece como una oportunidad concreta para unir trabajo, viaje y vocación, y demostrar que vivir de la música también puede ser una forma de conocer el mundo.