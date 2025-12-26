Secciones
LA GACETA
SociedadTurismo

Vivir de la música y recorrer el mundo: buscan artistas para trabajar en cruceros

Una productora internacional abrió una convocatoria para músicos y bandas latinas. Los requisitos incluyen hablar inglés.

TRABAJO, MÚSICA Y VIAJES. Studio 16 selecciona talentos para tocar en cruceros internacionales. / FREEPIK TRABAJO, MÚSICA Y VIAJES. Studio 16 selecciona talentos para tocar en cruceros internacionales. / FREEPIK
Hace 2 Hs

Tocar en escenarios internacionales, compartir experiencia con artistas de distintos países y convertir la música en un trabajo estable mientras se recorre el mundo. Esa es la propuesta que lanzó Studio 16 Entertainment, una productora especializada en espectáculos a bordo de cruceros, que abrió una convocatoria dirigida a músicos profesionales y agrupaciones latinas, con audiciones completamente online.

La búsqueda apunta a pianistas, guitarristas, bateristas, vientos, cantantes y bandas de covers, así como también a tríos y cuartetos de música latina con repertorio que va desde la salsa y la bachata hasta el reggaetón, la cumbia y otros géneros populares. También se valoran formaciones de cuerdas, guitarristas clásicos y proyectos que combinen instrumentos melódicos con una fuerte presencia escénica.

Uno de los puntos clave de la convocatoria es que el proceso de selección se realiza de manera virtual, lo que permite postularse desde cualquier lugar del país sin necesidad de viajar. Los contratos, en tanto, tienen una duración estimada de cuatro a siete meses, período durante el cual los artistas se presentan de forma regular a bordo de cruceros que recorren distintos destinos internacionales.

Cómo aplicar: requisitos y más

Para aplicar, se requiere ser mayor de 21 años, contar con pasaporte vigente y tener un nivel de inglés conversacional, condición indispensable para la vida a bordo y la interacción con el público. En el caso de las agrupaciones latinas, se solicita que todos sus integrantes manejen el idioma. Además, quienes se postulen deberán enviar un currículum en inglés, enlaces a videorreels y, cuando corresponda, una lista de repertorio.

El material puede enviarse por correo electrónico a jobs@studio16entertainment.com o cargarse directamente en studio16entertainment.com/latam, el sitio oficial de la empresa. Desde Studio 16 destacan que, además de la remuneración, la experiencia ofrece crecimiento profesional, rodaje internacional y la posibilidad de ampliar contactos dentro de la industria musical global.

Post Instagram

Para muchos jóvenes músicos, esta convocatoria aparece como una oportunidad concreta para unir trabajo, viaje y vocación, y demostrar que vivir de la música también puede ser una forma de conocer el mundo.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Jóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Municipio acompañará el evento solidario “Una Navidad Diferente” en la Plaza Independencia

El Municipio acompañará el evento solidario “Una Navidad Diferente” en la Plaza Independencia

¿Cómo atraer la buena suerte en Navidad? Cuatro rituales fáciles que debés hacer hoy

¿Cómo atraer la buena suerte en Navidad? Cuatro rituales fáciles que debés hacer hoy

El Índice de Paz Global 2025 definió cuál es el país más seguro de América Latina

El Índice de Paz Global 2025 definió cuál es el país más seguro de América Latina

Menos luz y más frío: los científicos estiman la fecha del fin del universo

Menos luz y más frío: los científicos estiman la fecha del fin del universo

¿Pelea irreconciliable o algo más?: Miranda! confirmó que no tocarán en vivo hasta 2027

¿Pelea irreconciliable o algo más?: Miranda! confirmó que no tocarán en vivo hasta 2027

Lo más popular
Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
1

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados
2

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso
3

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa
4

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios
5

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada
6

Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada

Más Noticias
Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada

Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

Feriados 2026: habrá tres nuevos días no laborables y varios fines de semana extralargos

Feriados 2026: habrá tres nuevos días no laborables y varios fines de semana extralargos

Alerta amarilla: ¿qué provincias estarán afectadas por tormentas y fuertes vientos?

Alerta amarilla: ¿qué provincias estarán afectadas por tormentas y fuertes vientos?

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

Comentarios