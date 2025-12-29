Se incrementó en Tucumán la concurrencia a los Juzgados de Paz

Una Justicia de cercanía. Además de ser ágil y transparente, este requisito se vuelve fundamental cuando hay sectores de la ciudadanía que no pueden acceder a la defensa de sus derechos. Una de las entidades que se viene fortaleciendo en ese camino en Tucumán es el de los juzgados de Paz, una red de 68 dependencias en toda la provincia que cumplen el rol de centros de atención primaria jurídica. En los últimos años hubo avances significativos que sin duda fueron beneficiosos. Mediante la descentralización de competencias clave, como la facultad de dictar medidas de protección en casos de violencia y la tramitación de alimentos y sucesiones, se derribaron las barreras geográficas y económicas que históricamente distanciaban a los ciudadanos de sus derechos fundamentales.