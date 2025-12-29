En Gaza, los desplazados “tiemblan de frío y miedo”

Las lluvias invernales han empeorado la precaria vida de personas como Sharafi, que se encuentra entre los cientos de miles de desplazados por la guerra en el territorio palestino, muchos de los cuales sobreviven ahora gracias a la ayuda proporcionada por organizaciones humanitarias. “Mis hijos tiemblan de frío y miedo (...) La tienda se inundó en cuestión de minutos”, cuenta Sharafi, de 47 años.