LA GACETA
En Gaza, los desplazados “tiemblan de frío y miedo”

Las lluvias invernales empeoran la vida en los campamentos de refugiados palestinos. Cientos de miles se apiñan en carpas precarias.

EXPUESTOS. La mayor parte de los 2,4 millones de gazaties han tenido que dejar sus hogares en medio de la guerra y ahora viven en campamentos. EXPUESTOS. La mayor parte de los 2,4 millones de gazaties han tenido que dejar sus hogares en medio de la guerra y ahora viven en campamentos.
Hace 5 Hs

JAN YUNIS, Territorios Palestinos.- Solo hicieron falta unos minutos después de que comenzara a caer la fuerte lluvia nocturna para que la tienda de campaña de Jamil al Sharafi, situada en el sur de Gaza, se inundara, empapando su comida y sus mantas.

Las lluvias invernales han empeorado la precaria vida de personas como Sharafi, que se encuentra entre los cientos de miles de desplazados por la guerra en el territorio palestino, muchos de los cuales sobreviven ahora gracias a la ayuda proporcionada por organizaciones humanitarias. “Mis hijos tiemblan de frío y miedo (...) La tienda se inundó en cuestión de minutos”, cuenta Sharafi, de 47 años.

“Hemos perdido nuestras mantas y toda la comida está empapada”, añade este padre de seis hijos, que vive con ellos en un refugio improvisado en la zona costera de Al Mawasi.

Tras dos años de devastadora guerra, desde el 10 de octubre se mantiene un frágil alto el fuego entre Israel y Hamas.

Pero, a pesar de la tregua, los habitantes de Gaza siguen enfrentándose a una grave crisis humanitaria, y la mayoría de los desplazados por la guerra lo perdieron casi todo.

Las familias se apiñan en campamentos de carpas hechas con lonas, que a menudo quedan rodeadas de barro y agua estancada cuando llueve.

“Como mujer mayor, no puedo vivir en tiendas de campaña. Vivir en tiendas de campaña significa morir de frío cuando llueve y de calor en verano”, explicó Umm Rami Bulbul.

“No queremos reconstrucción ahora mismo, solo que nos proporcionen a nosotros y a nuestros hijos casas móviles”, agregó.

Las temperaturas nocturnas en Gaza han oscilado entre los 8 ºC y los 12 ºC en los últimos días.

Ayuda insuficiente

Según datos de Naciones Unidas, casi el 80% de los edificios de la Franja de Gaza quedaron destruidos o dañados por la guerra. Alrededor de 1,5 millones de los 2,2 millones de habitantes de Gaza perdieron sus hogares, según Amjad Al Shawa, director de la Red de ONG Palestinas en Gaza.

De las más de 300.000 tiendas de campaña solicitadas para albergar a desplazados, “solo hemos recibido 60.000”, declaró Shawa, y señaló las restricciones impuestas por Israel a la entrega de ayuda humanitaria.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la Unrwa, afirmó que las duras condiciones meteorológicas agravaron el sufrimiento de los habitantes de Gaza.

“La población de Gaza sobrevive en tiendas de campaña endebles e inundadas, entre ruinas”, escribió el director de la Unrwa, Philippe Lazzarini, en X. “Esto no es inevitable. No se está permitiendo la entrada de ayuda humanitaria al nivel necesario”.

El organismo del Ministerio de Defensa israelí responsable de los asuntos civiles palestinos, afirmó a mediados de diciembre que “casi 310.000 tiendas de campaña y lonas entraron recientemente en la Franja de Gaza” como parte del aumento de la ayuda en virtud del alto el fuego.

Previamente este mes, Gaza sufrió un episodio similar de fuertes lluvias y frío que causó al menos 18 muertes debido al derrumbe de edificios dañados por la guerra o a la exposición a las bajas temperaturas, según la Defensa Civil del territorio, que opera bajo la autoridad de Hamás.

“Miren el estado en que se encuentran mis hijos y la tienda”, dijo Samia Abu Jabba.

“Duermo en el frío, y el agua nos inunda y moja la ropa de mis hijos. No tengo ropa para que se pongan. Están helados”, explicó. “¿Qué han hecho la gente de Gaza y sus hijos para merecer esto?”.

