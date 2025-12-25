León XIV clamó por la paz en Gaza en una histórica misa de Navidad en el Vaticano

Bajo las imponentes bóvedas de la Basílica de San Pedro, y tras un paréntesis de más de tres décadas en que un Pontífice no encabezaba esta ceremonia, el papa León XIV celebró su primera misa de Navidad con un mensaje de fuerte carga humanitaria y política. El Papa centró su homilía en el dolor de las poblaciones civiles y lanzó una dura crítica a quienes fomentan los conflictos armados.