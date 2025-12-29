Secciones
Recuerdos fotográficos: 1954. “¡En garde!” dijeron las esgrimistas secundarias

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Por Jorge Olmos Sgrosso y Roberto Delgado Hace 5 Hs

El domingo 18 de julio de 1954 el gimnasio cerrado del departamento de Educación Física fue insuficiente para albergar la gran cantidad de público que se había congregado para presenciar la exhibición de esgrima a cargo de la delegación de la Unión de Estudiantes Secundarios, rama femenina. y la Federación Tucumana de Esgrima. “La belleza, la armonía, la exactitud de movimientos de las esgrimistas, como así también la pericia de los profesores... contribuyeron a exaltar el éxito de la jornada”, reseñó la crónica de LA GACETA.

Para realizar esta gira nacional, las estudiantes habían practicado durante 10 meses “este bellísimo y difícil deporte”, como señaló el presidente de la Federación, Bruno Rizotti.

Participaron las esgrimistas Celia Kisser, Gladys Ibáñez Heredia, Haidée Leite, Celeste Pirius, Cristina González Zavaleta, Ana Josefa Balbis, Egle Nogales, Norma A. Santoro, Marizul Martínez, Nelly Vélez, Dora del Valle Falcón y Marta Gómez, entre las 16 participantes.

Recuerdos fotográficos: 1978. “El Zorro” participa en un certamen de LA GACETA

Recuerdos fotográficos: 1978. “El Zorro” participa en un certamen de LA GACETA

Hubo asaltos de florete y exhibiciones en conjunto, que consisten en movimientos rítmicos gimnásticos en los que el dominio del florete y la exactitud de las distintas acciones del conjunto constituyen su principal característica.

Previamente, ese 18 de julio las esgrimistas visitaron la Casa Histórica, donde depositaron una palma, y luego LA GACETA, donde posaron en la característica linotipo del diario.

