Recuerdos fotográficos: 1954. “¡En garde!” dijeron las esgrimistas secundarias

El domingo 18 de julio de 1954 el gimnasio cerrado del departamento de Educación Física fue insuficiente para albergar la gran cantidad de público que se había congregado para presenciar la exhibición de esgrima a cargo de la delegación de la Unión de Estudiantes Secundarios, rama femenina. y la Federación Tucumana de Esgrima. “La belleza, la armonía, la exactitud de movimientos de las esgrimistas, como así también la pericia de los profesores... contribuyeron a exaltar el éxito de la jornada”, reseñó la crónica de LA GACETA.