Recuerdos fotográficos: 1978. “El Zorro” participa en un certamen de LA GACETA

Por Roberto Delgado y Gustavo Grupalli - LA GACETA
El 12 de septiembre de 1978 el actor Guy Williams, que desde los años 50 y durante dos décadas personificó en la televisión norteamericana al “Zorro”, participó en LA GACETA en un certamen destinado a premiar a los dos niños mejor disfrazados como el personaje.
Hubo reparto de golosinas y desde los balcones del diario “El Zorro” (o su personaje alter ego Diego de la Vega) saludó al público que lo aplaudió largamente.
Luego eligió a José Alberto Flores, un niño sordomudo de 8 años de edad, y a Roberto Miguel Gómez, de 10 años, que había llegado montado a caballo, como los chicos mejor disfrazados.
Williams, que actuó en la noche del 13 en el palacio de los Deportes, dijo que amaba la Argentina y estuvo a gusto en el certamen. “Siempre hay algo extraño y bueno en acontecimientos como éste, cuando uno se enfrenta con tanta algarabía y descubre en los rostros de los chicos la misma ilusión, las mismas ganas que uno tenía de chico”.