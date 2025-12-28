Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Recuerdos fotográficos: 1978. “El Zorro” participa en un certamen de LA GACETA

En este espacio, LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo

Recuerdos fotográficos: 1978. “El Zorro” participa en un certamen de LA GACETA
Hace 4 Hs

Por Roberto Delgado y Gustavo Grupalli - LA GACETA

El 12 de septiembre de 1978 el actor Guy Williams, que desde los años 50 y durante dos décadas personificó en la televisión norteamericana al “Zorro”, participó en LA GACETA en un certamen destinado a premiar a los dos niños mejor disfrazados como el personaje.

Hubo reparto de golosinas y desde los balcones del diario “El Zorro” (o su personaje alter ego Diego de la Vega) saludó al público que lo aplaudió largamente.

Luego eligió a José Alberto Flores, un niño sordomudo de 8 años de edad, y a Roberto Miguel Gómez, de 10 años, que había llegado montado a caballo, como los chicos mejor disfrazados.

Recuerdos fotográficos: 1978. “El Zorro” participa en un certamen de LA GACETA

Williams, que actuó en la noche del 13 en el palacio de los Deportes, dijo que amaba la Argentina y estuvo a gusto en el certamen. “Siempre hay algo extraño y bueno en acontecimientos como éste, cuando uno se enfrenta con tanta algarabía y descubre en los rostros de los chicos la misma ilusión, las mismas ganas que uno tenía de chico”.

Recuerdos fotográficos: 1978. “El Zorro” participa en un certamen de LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo se informan hoy los estudiantes universitarios, según un estudio de la UBA
1

Cómo se informan hoy los estudiantes universitarios, según un estudio de la UBA

¿Nudillos hinchados?: un síntoma que podría ser una señal de colesterol alto
2

¿Nudillos hinchados?: un síntoma que podría ser una señal de colesterol alto

Creó una página para calificar a profesores y ya la usan cientos de alumnos universitarios
3

Creó una página para calificar a profesores y ya la usan cientos de alumnos universitarios

Por qué las personas con ansiedad suelen ser autoexigentes y sensibles, según los especialistas
4

Por qué las personas con ansiedad suelen ser autoexigentes y sensibles, según los especialistas

Mezclar cáscaras de naranja con vinagre: por qué recomiendan esta fórmula y para qué sirve
5

Mezclar cáscaras de naranja con vinagre: por qué recomiendan esta fórmula y para qué sirve

No la descargues: la falsa herramienta que roba tus chats de WhatsApp
6

No la descargues: la falsa herramienta que roba tus chats de WhatsApp

Más Noticias
Aportes del Tesoro Nacional: el récord de Tucumán y qué se espera para 2026

Aportes del Tesoro Nacional: el récord de Tucumán y qué se espera para 2026

Pocos lo conocen: el error más común al cortar una palta y cómo evitarlo

Pocos lo conocen: el error más común al cortar una palta y cómo evitarlo

¿Los notaste? Los cambios más sorprendentes de WhatsApp que trae la actualización de diciembre

¿Los notaste? Los cambios más sorprendentes de WhatsApp que trae la actualización de diciembre

Mezclar cáscaras de naranja con vinagre: por qué recomiendan esta fórmula y para qué sirve

Mezclar cáscaras de naranja con vinagre: por qué recomiendan esta fórmula y para qué sirve

Por qué las personas con ansiedad suelen ser autoexigentes y sensibles, según los especialistas

Por qué las personas con ansiedad suelen ser autoexigentes y sensibles, según los especialistas

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

No la descargues: la falsa herramienta que roba tus chats de WhatsApp

No la descargues: la falsa herramienta que roba tus chats de WhatsApp

Adiós a las conservadoras en la playa: el innovador invento que las reemplazará en el verano de 2026

Adiós a las conservadoras en la playa: el innovador invento que las reemplazará en el verano de 2026

Comentarios