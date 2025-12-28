Argelia venció a Burkina Faso y Scaloni toma nota

Aunque no pasaron grandes sobresaltos, surge un dato estadístico clave para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni de cara al debut en la Copa del Mundo: Argelia es el equipo con más faltas cometidas en lo que va del torneo, con un total de 40 infracciones. Fue especialmente notorio en el duelo de hoy, donde cortaron sistemáticamente el juego cada vez que perdían el balón en ofensiva.