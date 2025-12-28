Secciones
Argelia venció a Burkina Faso y Scaloni toma nota

El rival argentino en el debut mundialista volvió a ganar en la Copa de África y se clasificó a la próxima ronda. Riyad Mahrez, su gran figura, marcó de penal para el 1 a 0 definitivo.

CUIDADO CON MAHREZ. El ex Manchester City continúa encendido: es el goleador del torneo, con tres tantos. CUIDADO CON MAHREZ. El ex Manchester City continúa encendido: es el goleador del torneo, con tres tantos.
Hace 1 Hs

En la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones, Argelia cumplió nuevamente con las expectativas. Los “Zorros del Desierto” superaron por la mínima a Burkina Faso y, con seis puntos, se aseguraron su lugar en los octavos de final.

Los argelinos dominaron el trámite en el primer tiempo y se pusieron en ventaja tras un penal convertido por Riyad Mahrez, aunque luego cedieron la iniciativa y se refugiaron cerca del arco defendido por Luca Zidane, bajo la atenta mirada de su padre, Zinedine, desde la tribuna.

Aunque no pasaron grandes sobresaltos, surge un dato estadístico clave para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni de cara al debut en la Copa del Mundo: Argelia es el equipo con más faltas cometidas en lo que va del torneo, con un total de 40 infracciones. Fue especialmente notorio en el duelo de hoy, donde cortaron sistemáticamente el juego cada vez que perdían el balón en ofensiva.

El resto de la jornada

La actividad dominical en la CAN se completó con otros tres encuentros. En primer turno, Mozambique le ganó 3 a 2 a Gabón; luego, Sudán superó por 1 a 0 a Guinea Ecuatorial. El día cierra con el choque entre Camerún y Costa de Marfil (rival de Ecuador en el Mundial).

Cumplidas dos fechas, ya hay tres clasificados a la fase eliminatoria: Egipto, Nigeria y la propia Argelia. De haber un ganador en el último duelo de hoy, también se sumará a ese lote.

