¿Rival peligroso para la selección argentina? Argelia brilló y goleó en la Copa de África

La selección srgentina ahora tiene una señal clara en el radar: Argelia. El equipo africano, que será el primer rival del campeón del mundo en el Mundial 2026, debutó en la Copa Africana de Naciones con una victoria contundente por 3-0 ante Sudán en Rabat. Con un doblete de Riyad Mahrez y otro tanto de Ibrahim Maza, los "Zorros del Desierto" dejaron en claro que llegan al máximo torneo en plena forma competitiva.