¿Rival peligroso para la selección argentina? Argelia brilló y goleó en la Copa de África

El equipo de Riyad Mahrez derrotó 3-0 a Sudán y dejó una señal clara de su poderío de cara al Mundial 2026.

Hace 1 Hs

La selección srgentina ahora tiene una señal clara en el radar: Argelia. El equipo africano, que será el primer rival del campeón del mundo en el Mundial 2026, debutó en la Copa Africana de Naciones con una victoria contundente por 3-0 ante Sudán en Rabat. Con un doblete de Riyad Mahrez y otro tanto de Ibrahim Maza, los "Zorros del Desierto" dejaron en claro que llegan al máximo torneo en plena forma competitiva.

En el Estadio Moulay El Hassan, el medio Olé fue testigo del fuerte respaldo de la hinchada argelina, que colmó las tribunas desde temprano. La cercanía geográfica con Marruecos hizo que el clima fuera casi de localía para el seleccionado comandado por Vladimir Petković, que desde el inicio impuso condiciones con un juego intenso y ofensivo.

La gran figura fue Mahrez, el ex Manchester City, que marcó dos goles y manejó los tiempos del partido. También se destacó Mohamed Amoura, delantero del Wolfsburgo, máximo artillero de la selección en las Eliminatorias rumbo al Mundial, quien asistió con una exquisita habilitación de tres dedos en la previa del segundo gol.

Sudán quedó condicionado tras la expulsión de Salaheldin Adil sobre el cierre del primer tiempo y Argelia dominó a voluntad hasta que Ibrahim Maza, ingresado desde el banco, selló el 3-0 definitivo. En el otro encuentro del Grupo E, Burkina Faso superó 2-1 a Guinea Ecuatorial.

Zidane, espectador de lujo

Bajo los tres palos de Argelia estuvo Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane, quien eligió representar a la nación de sus raíces familiares. Desde un palco del estadio, el histórico exfutbolista francés siguió de cerca el debut de su hijo. Mientras tanto, en Argentina, Lionel Scaloni ya toma nota: el primer examen mundialista promete ser de alto riesgo.

