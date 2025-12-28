Taiwán bajo alerta: un terremoto histórico sacude la isla tras 25 años

Un sismo con gran magnitud sacudió la costa noreste taiwanesa durante jornada sabatina. El Servicio Geológico estadounidense detectó este movimiento telúrico, representante del segundo temblor intenso ocurrido recientemente. Según reportes oficiales, aquel evento natural "se localizó a las 23:05 (15:05 GMT) a una profundidad de 73 kilómetros en el mar".
Esa zona geográfica experimenta actividad sísmica frecuente por su ubicación crítica cerca del Cinturón de Fuego del Pacífico. Los expertos señalan que dicho territorio queda situado sobre el límite donde colisionan dos placas tectónicas. Personal de la Agencia Meteorológica local precisó que "estimó la magnitud en 7,0" para este último fenómeno.
Impacto en la capital y reporte de daños
Las construcciones capitalinas oscilaron fuertemente tras el impacto inicial percibido en toda la isla. Autoridades locales vigilan las estructuras mientras el Departamento de Bomberos del Condado de Yilan evalúa posibles consecuencias. Ese organismo gubernamental comunicó ante la prensa que no se reportaron víctimas ni daños de inmediato.
Residentes de la metrópoli sintieron el desplazamiento terrestre durante la noche del sábado. Medios informativos detallaron que la vibración afectó edificios altos ubicados dentro del sector urbano. Mediante un comunicado preliminar se indicó: "el sismo sacudió la costa noreste de Taiwán" de manera abrupta.
Antecedentes trágicos en la isla
Abril de 2024 marcó un antecedente violento cuando otro terremoto con 7,4 grados provocó diecisiete muertes. Aquel desastre generó deslizamientos terrestres masivos golpeando gravemente los alrededores cercanos a Hualien. Representantes estatales sostuvieron que "fue el sismo más fuerte en Taiwán en veinticinco años".
La historia registra el evento del año 1999 como tragedia natural más letal sufrida por la población. Dicho fenómeno alcanzó 7,6 puntos en escala Richter causando devastación total.