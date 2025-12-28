Taiwán bajo alerta: un terremoto histórico sacude la isla tras 25 años

Esa zona geográfica experimenta actividad sísmica frecuente por su ubicación crítica cerca del Cinturón de Fuego del Pacífico. Los expertos señalan que dicho territorio queda situado sobre el límite donde colisionan dos placas tectónicas. Personal de la Agencia Meteorológica local precisó que "estimó la magnitud en 7,0" para este último fenómeno.