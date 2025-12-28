Tormentas y calor extremo: sigue la alerta amarilla y estas son las zonas más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 28 de diciembre que alcanza a 13 provincias del centro y norte del país. Además, anunció que continuará el calor extremo en Buenos Aires y otras seis provincias del centro argentino.
Las alerta amarilla por calor intenso, que advierte sobre un efecto “leve a moderado en la salud, rigen sobre la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y gran parte del centro y norte de la provincia de Buenos Aires. A su vez, también afecta al sur de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, norte de Misiones, a San Luis y Mendoza.
Frente a este contexto de altas temperaturas, es fundamental adoptar hábitos simples que ayuden a prevenir golpes de calor y deshidratación. Los especialistas recomiendan tomar agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y usar ropa clara y liviana. También es clave reducir la actividad física intensa, priorizar comidas livianas y prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.
¿Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas?
El aviso amarillo por tormentas se mantiene vigente para Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, en tanto que Tierra del Fuego presenta una alerta amarilla por lluvias intensas.
Según el pronóstico, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes en forma localizada, con abundante precipitación en poco tiempo, descargas eléctricas, eventual caída de granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, con registros acumulados de entre 30 y 60 milímetros.
Frente a este escenario, el SMN recomendó adoptar medidas preventivas ante las tormentas. Entre las principales recomendaciones del organismo nacional se encuentran evitar salir durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.