Secciones
LA GACETA
SociedadClima y ecología

Tormentas y calor extremo: sigue la alerta amarilla y estas son las zonas más afectadas

El SMN mantiene la alerta amarilla por tormentas y calor extremo en distintas provincias del país, con previsión de ráfagas, posible granizo y temperaturas elevadas que podrían afectar a la población en las próximas horas.

Clima adverso: continúa la alerta amarilla por tormentas y calor extremo en varias provincias Clima adverso: continúa la alerta amarilla por tormentas y calor extremo en varias provincias
Por LA GACETA Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 28 de diciembre que alcanza a 13 provincias del centro y norte del país. Además, anunció que continuará el calor extremo en Buenos Aires y otras seis provincias del centro argentino. 

Las alerta amarilla por calor intenso, que advierte sobre un efecto “leve a moderado en la salud, rigen sobre la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y gran parte del centro y norte de la provincia de Buenos Aires. A su vez, también afecta al sur de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, norte de Misiones, a San Luis y Mendoza.

Alerta amarilla: ¿qué provincias estarán afectadas por tormentas y fuertes vientos?

Alerta amarilla: ¿qué provincias estarán afectadas por tormentas y fuertes vientos?

Frente a este contexto de altas temperaturas, es fundamental adoptar hábitos simples que ayuden a prevenir golpes de calor y deshidratación. Los especialistas recomiendan tomar agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y usar ropa clara y liviana. También es clave reducir la actividad física intensa, priorizar comidas livianas y prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

¿Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas?

El aviso amarillo por tormentas se mantiene vigente para Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, en tanto que Tierra del Fuego presenta una alerta amarilla por lluvias intensas. 

Según el pronóstico, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes en forma localizada, con abundante precipitación en poco tiempo, descargas eléctricas, eventual caída de granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, con registros acumulados de entre 30 y 60 milímetros.

Frente a este escenario, el SMN recomendó adoptar medidas preventivas ante las tormentas. Entre las principales recomendaciones del organismo nacional se encuentran evitar salir durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Alerta amarilla: ¿qué provincias estarán afectadas por tormentas y fuertes vientos?

Alerta amarilla: ¿qué provincias estarán afectadas por tormentas y fuertes vientos?

Lo más popular
Tolerancia y diálogo, buenas palabras
1

Tolerancia y diálogo, buenas palabras

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves
2

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Se actualiza el salario del personal doméstico
3

Se actualiza el salario del personal doméstico

Aportes del Tesoro Nacional: el récord de Tucumán y qué se espera para 2026
4

Aportes del Tesoro Nacional: el récord de Tucumán y qué se espera para 2026

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres
5

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres

Montaldo: “No somos de la idea de prohibir el celular en el aula; pero debe haber disciplina, en el hogar y en la escuela”
6

Montaldo: “No somos de la idea de prohibir el celular en el aula; pero debe haber disciplina, en el hogar y en la escuela”

Más Noticias
Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Alerta por una estafa que utiliza la imagen un reconocido banco: cuidado con hacer reclamos

Alerta por una estafa que utiliza la imagen un reconocido banco: cuidado con hacer reclamos

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de encerronas y robos

Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de "encerronas" y robos

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Comentarios