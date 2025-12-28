Turismo en centros culturales y al aire libre: qué hacer el fin de semana en Tucumán

El Ente Tucuán Turismo compartió un amplio abanico de actividades que se realizarán durante este fin de semana en diferentes puntos de la provincia. “Las fiestas y ferias se adueñan de Tucumán el último fin de semana del año”, anunciaron desde el organismo. Es que diferentes ciudades de la provincia celebrarán su cierre del 2025 e invitan a los interesados a participar.