Turismo en centros culturales y al aire libre: qué hacer el fin de semana en Tucumán

Cierres navideños, elección del mejor pan dulce y peñas durante todo el fin de semana.

Turismo en centros culturales y al aire libre: qué hacer el fin de semana en Tucumán Foto: Comunicación Provincia de Tucumán
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

El Ente Tucuán Turismo compartió un amplio abanico de actividades que se realizarán durante este fin de semana en diferentes puntos de la provincia. “Las fiestas y ferias se adueñan de Tucumán el último fin de semana del año”, anunciaron desde el organismo. Es que diferentes ciudades de la provincia celebrarán su cierre del 2025 e invitan a los interesados a participar.

Alas Turismo reafirma su posicionamiento y proyecta una expansión estratégica hacia 2026

Alas Turismo reafirma su posicionamiento y proyecta una expansión estratégica hacia 2026

Desde eventos al aire libre hasta propuestas en museos y paseos gastronómicos, las opciones invitan a los visitantes a recorrer el territorio y disfrutar del turismo local. San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle, San Javier y Famaillá son solo algunos de los sitios en los que habrá actividades preparadas para recibir a quienes elijan salir a pasear este fin de semana.

Actividades en Aguilares

Domingo 28

- Banda Municipal a las 21 en la plaza principal

Actividades en Alpachiri

Domingo 28

- Alpachiri Running a las 8 en la plaza principal

Actividades en Amaicha

Sábado 27

- Apertura de temporada a las 20 en la Explanada Comunal

Actividades en El Cadillal

Todo el fin de semana

- Museo Arqueológico: domingos y lunes de 9 a 14 - Martes a sábado y feriados de 9 a 19

- Paseo de Artesanos a 500 metro de la rotonda, de 12 a 20

Actividades en Concepción

Viernes y sábados

- Pileta libre de 14 a 19 en el Aeroclub

Actividades en El Mollar

Todos los días

- Museo Arqueológico Los Menhires -  domingos y lunes de 9 a 14 - Martes a sábado y feriados de 9 a 19

Actividades en Famaillá

Sábado y domingo

- Navidad en Familia a las 21 en la plaza General San Martín

- Concurso provincial del Pan Dulce en la plaza principal

Miércoles a domingo

- Balneario Municipal de 9 a 19

Domingo 28

- Paseo de artesanos a las 17 en el Paseo Parque Temático

Actividades en Lules

Todo el fin de semana

- Visitas guiadas a las Ruinas de San José de 8 a 13

Actividades en La Ramada

Sábado 27

- Navidad en los Museos a las 17.30 en el Museo Sanmartiniano

Actividades en San Javier

Todo el fin de semana

- Espectáculo Cristo Resplandeciente a las 20.30 y a las 21 en la Explanada del Cristo Bendicente

Domingo 28

- Taller de Danzas Folklóricas a las 17 en la Explanada del Cristo Bendicente

- Música al atardecer a las 18 en la Explanada del Cristo Bendicente

Actividades en San Pedro de Colalao

Todo el fin de semana

- Mapping: Aparición de la Madre de Dios a las 20 y 20.30

Sábado 27

- Premios Colalao a las 21 en el Teatro del Pueblo

Actividades en Simoca

Sábado 27

- Feria de Simoca de 8 a 16 en el Predio Mercedes Sosa

Actividades en Tafí del Valle

Viernes a domingo

- Museo Jesuítico La Banda de 8 a 18, sábados y domingos

- Museo Los Cuartos de 11 a 16, viernes a domingos

- Casa Duende de 10 a 13 y 15 a 18

Actividades en San Miguel de Tucumán

Sábado 27

- Bus Turístico Ciudadela a las 11 con salida de Laprida, primera cuadra

- Caminatas guiadas a las 9.30 en la plaza Independencia

Bus Turístico a las 18 con salida de Laprida, primera cuadra

- Tucumán Artesanías a las 18 en el Museo Folklórico

- Peña Lo de la Paliza a las 21 en Laprida 181

- Peña Cultural El Cardón a las 22 en Las Heras 50

Domingo 28

- Bus Turístico a las 11 y 18 con salida de Laprida, primera cuadra

Sábado y domingo

- Paseo en Bicicletas acuáticas de 14 a 20 en el lago San Miguel

- Paseo Gastronómico de 19 a medianoche en el parque El Provincial

- Feria de Emprendedores de 19 a 23 en el parque El Provincial

- Feria de Artesanos y Feria Gourmet de 19 a 23 en el parque Avellaneda

- Casa Histórica: martes a viernes de 9 a 13 y 16 a 20 - Sábados, domingos y feriados de 9 a 20

Actividades en Tafí Viejo

Sábado 27

- Feria de Emprendedores a las 18 en la plaza principal

Domingo 28

- Tour Cadillal a las 9 con salida del Mercado Municipal

Actividades en Yerba Buena

Sábado 27

- Peña Fin de Año La Escondida a las 21 en la Sociedad Rural de Tucumán

Temas San Miguel de TucumánFamailláEnte Tucumán Turismo Tafí del ValleSan JavierTafí ViejoLulesSimoca
