Turismo en centros culturales y al aire libre: qué hacer el fin de semana en Tucumán

El Ente Tucuán Turismo compartió un amplio abanico de actividades que se realizarán durante este fin de semana en diferentes puntos de la provincia. “Las fiestas y ferias se adueñan de Tucumán el último fin de semana del año”, anunciaron desde el organismo. Es que diferentes ciudades de la provincia celebrarán su cierre del 2025 e invitan a los interesados a participar.
Desde eventos al aire libre hasta propuestas en museos y paseos gastronómicos, las opciones invitan a los visitantes a recorrer el territorio y disfrutar del turismo local. San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle, San Javier y Famaillá son solo algunos de los sitios en los que habrá actividades preparadas para recibir a quienes elijan salir a pasear este fin de semana.
Actividades en Aguilares
Domingo 28
- Banda Municipal a las 21 en la plaza principal
Actividades en Alpachiri
Domingo 28
- Alpachiri Running a las 8 en la plaza principal
Actividades en Amaicha
Sábado 27
- Apertura de temporada a las 20 en la Explanada Comunal
Actividades en El Cadillal
Todo el fin de semana
- Museo Arqueológico: domingos y lunes de 9 a 14 - Martes a sábado y feriados de 9 a 19
- Paseo de Artesanos a 500 metro de la rotonda, de 12 a 20
Actividades en Concepción
Viernes y sábados
- Pileta libre de 14 a 19 en el Aeroclub
Actividades en El Mollar
Todos los días
- Museo Arqueológico Los Menhires - domingos y lunes de 9 a 14 - Martes a sábado y feriados de 9 a 19
Actividades en Famaillá
Sábado y domingo
- Navidad en Familia a las 21 en la plaza General San Martín
- Concurso provincial del Pan Dulce en la plaza principal
Miércoles a domingo
- Balneario Municipal de 9 a 19
Domingo 28
- Paseo de artesanos a las 17 en el Paseo Parque Temático
Actividades en Lules
Todo el fin de semana
- Visitas guiadas a las Ruinas de San José de 8 a 13
Actividades en La Ramada
Sábado 27
- Navidad en los Museos a las 17.30 en el Museo Sanmartiniano
Actividades en San Javier
Todo el fin de semana
- Espectáculo Cristo Resplandeciente a las 20.30 y a las 21 en la Explanada del Cristo Bendicente
Domingo 28
- Taller de Danzas Folklóricas a las 17 en la Explanada del Cristo Bendicente
- Música al atardecer a las 18 en la Explanada del Cristo Bendicente
Actividades en San Pedro de Colalao
Todo el fin de semana
- Mapping: Aparición de la Madre de Dios a las 20 y 20.30
Sábado 27
- Premios Colalao a las 21 en el Teatro del Pueblo
Actividades en Simoca
Sábado 27
- Feria de Simoca de 8 a 16 en el Predio Mercedes Sosa
Actividades en Tafí del Valle
Viernes a domingo
- Museo Jesuítico La Banda de 8 a 18, sábados y domingos
- Museo Los Cuartos de 11 a 16, viernes a domingos
- Casa Duende de 10 a 13 y 15 a 18
Actividades en San Miguel de Tucumán
Sábado 27
- Bus Turístico Ciudadela a las 11 con salida de Laprida, primera cuadra
- Caminatas guiadas a las 9.30 en la plaza Independencia
Bus Turístico a las 18 con salida de Laprida, primera cuadra
- Tucumán Artesanías a las 18 en el Museo Folklórico
- Peña Lo de la Paliza a las 21 en Laprida 181
- Peña Cultural El Cardón a las 22 en Las Heras 50
Domingo 28
- Bus Turístico a las 11 y 18 con salida de Laprida, primera cuadra
Sábado y domingo
- Paseo en Bicicletas acuáticas de 14 a 20 en el lago San Miguel
- Paseo Gastronómico de 19 a medianoche en el parque El Provincial
- Feria de Emprendedores de 19 a 23 en el parque El Provincial
- Feria de Artesanos y Feria Gourmet de 19 a 23 en el parque Avellaneda
- Casa Histórica: martes a viernes de 9 a 13 y 16 a 20 - Sábados, domingos y feriados de 9 a 20
Actividades en Tafí Viejo
Sábado 27
- Feria de Emprendedores a las 18 en la plaza principal
Domingo 28
- Tour Cadillal a las 9 con salida del Mercado Municipal
Actividades en Yerba Buena
Sábado 27
- Peña Fin de Año La Escondida a las 21 en la Sociedad Rural de Tucumán