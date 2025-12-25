Secciones
Horóscopo Chino 2026: cuándo empieza el año del Caballo de Fuego y qué signos tendrán más suerte

La reconocida astróloga Ludovica Squirru presentó sus vaticinios para el ciclo entrante.

Hace 2 Hs

La expectativa por el horóscopo chino crece a medida que se acerca el 2026, motivando a muchas personas a consultar el destino de cada signo con antelación. En este contexto, la reconocida astróloga Ludovica Squirru presentó sus vaticinios para el ciclo entrante, donde detalla los desafíos y las oportunidades que marcarán el camino de los doce animales del zodiaco oriental.

Estas predicciones ofrecen una guía clara sobre el clima energético del próximo año y destacan momentos clave para la toma de decisiones. Entre sus revelaciones más importantes, la experta señaló con precisión cuál será el mes más favorable del calendario, permitiendo que sus seguidores planifiquen sus metas bajo la mejor influencia astral posible.

Cómo será el 2026 el año del Caballo de Fuego para el horóscopo chino

El interés por el horóscopo chino crece ante la llegada del 2026, impulsando a muchos a buscar las visiones de Ludovica Squirru. La astróloga presentó recientemente sus vaticinios para el ciclo del Caballo de Fuego, un periodo que iniciará el 17 de febrero y que promete una energía desbordante. Según sus proyecciones, la intensidad de este animal oriental marcará un tiempo de cambios profundos donde la pasión y el vértigo dominarán la escena global.

Esta etapa, correspondiente al año lunar 4724, se caracteriza por una fuerza de "doble fuego" que exige un estricto autocontrol individual. Squirru describe este tramo como un escenario de "ciencia ficción" o hiperrealismo, donde los avances tecnológicos y las crisis sociales transformarán la realidad cotidiana. La experta advierte que la velocidad del ciclo pondrá a prueba la resistencia de cada signo, obligando a todos a adaptarse a un ritmo de vida acelerado e impredecible.

A pesar de la complejidad del entorno, la autora destaca la importancia de la creatividad y la valentía para enfrentar los desafíos venideros. El éxito durante este reinado del caballo dependerá del fortalecimiento de los lazos comunitarios y del espíritu solidario entre las personas. En este sentido, ella señala a agosto como el mes más propicio para concretar proyectos colectivos, aprovechando la influencia del mono para establecer alianzas estratégicas y respiros dentro de la vorágine anual.

Finalmente, el 2026 evoca para la especialista un clima similar al vivido en 1966, requiriendo una reinvención personal profunda para no sucumbir ante la exigencia del entorno. Aunque ningún signo escapará del todo a las dificultades, la clave residirá en canalizar el impulso indomable hacia causas nobles y redes de apoyo mutuo. Solo mediante la cooperación y la transparencia será posible navegar con éxito este año de transformaciones radicales y construir un futuro más equilibrado.

