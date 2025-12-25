Horóscopo Chino 2026: cuándo empieza el año del Caballo de Fuego y qué signos tendrán más suerte

A pesar de la complejidad del entorno, la autora destaca la importancia de la creatividad y la valentía para enfrentar los desafíos venideros. El éxito durante este reinado del caballo dependerá del fortalecimiento de los lazos comunitarios y del espíritu solidario entre las personas. En este sentido, ella señala a agosto como el mes más propicio para concretar proyectos colectivos, aprovechando la influencia del mono para establecer alianzas estratégicas y respiros dentro de la vorágine anual.