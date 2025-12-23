Horóscopo Chino 2026: ¿cuáles son los signos que tendrán suerte el año que viene?

La Cabra, gracias a su naturaleza sensible y artística, logrará desplegar su faceta más creativa y transformadora durante este ciclo. Al compartir ideales con el signo regente, este animal del zodiaco podrá canalizar la doble energía de fuego hacia la innovación y la expresión personal. Será un tiempo de florecimiento donde su capacidad de cambio se convertirá en su mayor fortaleza.