Horóscopo Chino 2026: ¿cuáles son los signos que tendrán suerte el año que viene?

El año del Caballo de Fuego, con inicio el 17 de febrero de 2026, augura una etapa de definiciones profundas, pasiones intensas y retos a escala global. Ludovica Squirru Dari, referente de la astrología china con cuarenta años de trayectoria, anticipa este periodo como un tiempo marcado por la intensidad y la necesidad de tomar posturas claras frente a los cambios del mundo.
En una conversación reciente con Clarín, la autora advirtió que la complejidad de este ciclo impedirá que los signos disfruten de una estabilidad absoluta. Mientras que algunos animales del zodiaco encontrarán corrientes de energía favorables para sus proyectos, otros enfrentarán pruebas severas que los obligarán a moderar sus impulsos y actuar con mayor cautela para superar los obstáculos del año.
Cuáles serán los signos más suertudos del Horóscopo Chino en 2026
El Tigre recuperará su fuerza vital y dinamismo tras atravesar un periodo de introspección o repliegue. La energía del Caballo de Fuego le otorgará el impulso necesario para retomar el movimiento y liderar con renovada confianza. Este ciclo representa para los felinos una oportunidad de expansión donde su valentía natural se sintoniza con la intensidad del año.
El Perro encontrará un escenario propicio para concretar proyectos colectivos y consolidar lazos de solidaridad. Su lealtad y sentido del deber se verán recompensados con oportunidades de crecimiento dentro de sus círculos sociales o profesionales. La afinidad con el Caballo le permitirá fortalecer sus vínculos más cercanos mientras trabaja en metas comunes de gran impacto.
La Cabra, gracias a su naturaleza sensible y artística, logrará desplegar su faceta más creativa y transformadora durante este ciclo. Al compartir ideales con el signo regente, este animal del zodiaco podrá canalizar la doble energía de fuego hacia la innovación y la expresión personal. Será un tiempo de florecimiento donde su capacidad de cambio se convertirá en su mayor fortaleza.
El Conejo logrará reconectarse con su intuición y sensibilidad profunda, aunque deberá actuar con cautela ante el vértigo del año. A pesar de la velocidad de los acontecimientos, este signo encontrará el equilibrio necesario para navegar las aguas del 2026 sin perder su esencia. El éxito dependerá de su capacidad para utilizar su percepción aguda como guía frente al temperamento impetuoso del Caballo.