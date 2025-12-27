Secciones
Marcelo Ortiz cruza la cordillera: es nuevo refuerzo de Audax Italiano

El periodista César Luis Merlo confirmó que el defensor llegó a un acuerdo verbal con el club chileno hasta diciembre de 2026. El correntino se marcha con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con el "Decano".

NUEVO DESTINO. Marcelo Ortíz será nuevo refuerzo de Audax Italiano de Chile. NUEVO DESTINO. Marcelo Ortíz será nuevo refuerzo de Audax Italiano de Chile.
Hace 2 Hs

Tras confirmase su salida de Atlético, el defensor Marcelo Ortiz cruzará la cordillera y seguirá su carrera en el fútbol chileno. Según confirmó el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo, el correntino llegó a un acuerdo verbal para convertirse en nuevo refuerzo de Audax Italiano.

Ortiz llega al club trasandino en condición de jugador libre tras finalizar su vínculo con el "Decano". El acuerdo con el conjunto itálico se extenderá hasta diciembre de 2026, marcando un nuevo desafío internacional para el zaguero que supo desempeñarse tanto de central como de lateral derecho durante su estadía en Tucumán.

El mensaje de despedida

La salida de Ortiz no es una más: el defensor deja Atlético luego de seis años ligado a la institución, un período en el que se convirtió en uno de los referentes del plantel a base de entrega y goles importantes.

El jugador utilizó sus redes sociales para oficializar su partida y dejar un mensaje a los hinchas y a la institución: “Agradecido y orgulloso de haber transitado todo este tiempo con ustedes”, expresó en su cuenta de Instagram, cerrando así un largo ciclo en el "Jardín de la República" antes de cruzar la cordillera.

