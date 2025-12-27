Martín Benítez firmó con Atlético Tucumán y ya se puso "la primera celeste y blanca"



Benítez arriba con el pase en su poder desde Brasil, donde su última etapa no fue la esperada. En Goiás, militando en la Serie B, tuvo una participación intermitente y no logró influir en el marcador (disputó nueve partidos, sin goles y con una expulsión), motivo por el cual la institución decidió no renovarle el vínculo.



Sin embargo, su trayectoria es extensa. Surgido y consolidado en Independiente, fue una pieza clave del equipo de Ariel Holan que conquistó la Copa Sudamericana 2017 y la Suruga Bank 2018. En 2020 emigró a Brasil, donde vistió camisetas pesadas como las de Vasco da Gama, São Paulo, Grêmio y América Mineiro, antes de su paso final por Goiás.



En números generales, Benítez acumula 294 partidos como profesional, con 32 goles y 29 asistencias. Estas estadísticas reflejan su perfil: un mediapunta o extremo con capacidad de desequilibrio y participación en la gestación de juego, características que el cuerpo técnico buscaba para conectar con los delanteros.



Ahora, el desafío para Benítez será doble: recuperar su mejor versión física y futbolística tras un semestre con poco rodaje y convertirse en el socio ideal de la ofensiva "decana". Con su llegada, Atlético suma jerarquía y experiencia internacional a un plantel que, entre la permanencia de sus goleadores y las caras nuevas, empieza a tomar forma para pelear en la parte alta de la tabla en 2026.