Martín Benítez firmó con Atlético Tucumán y ya se puso "la primera celeste y blanca"

Atlético Tucumán continúa ajustando piezas de cara a 2026. Con la inminente continuidad de Leandro Díaz en el ataque y una gira a Uruguay ya confirmada, el "Decano" oficializó ahora la llegada de Martín Benítez. El atacante de 31 años firmó su contrato con la institución hasta diciembre de 2026 y se convirtió en el segundo refuerzo del equipo.
El club dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con un video de presentación en el que se ve al jugador posando con la camiseta. "Orgulloso de vestir la primera celeste y blanca", lanzó el misionero en el clip. La frase no pasó desapercibida: además de hacer referencia al orgullo "decano" (fundado antes que otros clubes con esos colores), se interpretó como un guiño cómplice a su pasado en Independiente, usando el lema para chicanear a Racing, su antiguo clásico rival.
"Jerarquía y experiencia en el corazón del Monumental. Martín Benítez ya está en casa y se puso la camiseta del más grande del norte. ¡Bienvenido al 'Decano'!", expresó el club en sus redes.
Benítez arriba con el pase en su poder desde Brasil, donde su última etapa no fue la esperada. En Goiás, militando en la Serie B, tuvo una participación intermitente y no logró influir en el marcador (disputó nueve partidos, sin goles y con una expulsión), motivo por el cual la institución decidió no renovarle el vínculo.
Sin embargo, su trayectoria es extensa. Surgido y consolidado en Independiente, fue una pieza clave del equipo de Ariel Holan que conquistó la Copa Sudamericana 2017 y la Suruga Bank 2018. En 2020 emigró a Brasil, donde vistió camisetas pesadas como las de Vasco da Gama, São Paulo, Grêmio y América Mineiro, antes de su paso final por Goiás.
En números generales, Benítez acumula 294 partidos como profesional, con 32 goles y 29 asistencias. Estas estadísticas reflejan su perfil: un mediapunta o extremo con capacidad de desequilibrio y participación en la gestación de juego, características que el cuerpo técnico buscaba para conectar con los delanteros.
Ahora, el desafío para Benítez será doble: recuperar su mejor versión física y futbolística tras un semestre con poco rodaje y convertirse en el socio ideal de la ofensiva "decana". Con su llegada, Atlético suma jerarquía y experiencia internacional a un plantel que, entre la permanencia de sus goleadores y las caras nuevas, empieza a tomar forma para pelear en la parte alta de la tabla en 2026.