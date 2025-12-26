¿Se queda el Loco? Leandro Díaz volvió a entrenar y crecen las versiones de continuidad en Atlético Tucumán

Cuando todo parecía indicar un cierre definitivo, Leandro Díaz volvió a aparecer en el radar de Atlético Tucumán. El delantero habría disputado su último partido el 14 de noviembre ante Lanús, en la Fortaleza Granate, jornada que él mismo interpretó como una despedida de la camiseta "decana". Días después, incluso, había dejado entrever en redes sociales que el triunfo 2-1 frente a Godoy Cruz había sido su última presentación en el Monumental José Fierro.
Tras ese encuentro, el plantel que conduce Hugo Colace inició una licencia de 21 días y, al regresar a los entrenamientos el martes 9 de diciembre en el complejo Ojo de Agua, una de las ausencias más llamativas fue la de Díaz, uno de los capitanes durante la temporada 2025. En ese contexto, su salida parecía un hecho consumado y así se leía tanto puertas adentro como afuera del club.
Sin embargo, en las últimas horas el panorama habría comenzado a cambiar. Según trascendió, un llamado telefónico de Miguel Abbondándolo, secretario técnico de la institución, con conocimiento del cuerpo técnico, habría reabierto el diálogo. Incluso, versiones indican que poco después se habría producido una reunión informal entre las partes, en la que se habría puesto sobre la mesa la posibilidad de una continuidad por una temporada más.
Lo concreto es que, mientras las negociaciones se mantendrían en un plano reservado, Díaz se presentó a entrenar en el complejo Ojo de Agua. El delantero lo habría hecho por la tarde, alrededor de las 16, coincidiendo con la presencia de los refuerzos Luis Ingolotti y Martín Benítez, quienes realizaban los estudios médicos de rutina. Ese gesto alimentó las especulaciones sobre un posible acuerdo, aunque por el momento no habría firma ni confirmación oficial.
Así, en medio del mercado de pases y con el plantel en plena reactivación, el futuro del “Loco” Díaz sigue abierto. Su presencia en el predio "decano" no pasa desapercibida y, mientras tanto, en Atlético nadie descarta que el capitán pueda continuar ligado al club un tiempo más.