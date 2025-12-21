Aston Villa no afloja: con Dibu Martínez como figura venció a Manchester United y sigue prendido en la pelea por el título

El arquero del seleccionado nacional tuvo cuatro intervenciones importantes, dos en cada tiempo, que le permitieron a su equipo quedarse con los tres puntos. Primero le tapó un mano a mano a Benjamin Šeško, luego un tiro desde afuera del área a Matheus Cunha, mientras que en el complemento le negó el gol a Diogo Dalot, tras un remate potente, y volvió a ganarle la pulseada a Cunha, con otro disparo de media distancia.