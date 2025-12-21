Aston Villa no afloja: con Dibu Martínez como figura venció a Manchester United y sigue prendido en la pelea por el título

En un Villa Park con un lleno total, el Aston Villa de Emiliano “Dibu” Martínez superó por 2 a 1 en un gran partido al Manchester United, que tuvo a otro jugador albiceleste, Lisandro Martínez, ingresando desde el banco. Emiliano Buendía, el otro argentino de los “Villanos” también entró en el segundo tiempo.
El arquero del seleccionado nacional tuvo cuatro intervenciones importantes, dos en cada tiempo, que le permitieron a su equipo quedarse con los tres puntos. Primero le tapó un mano a mano a Benjamin Šeško, luego un tiro desde afuera del área a Matheus Cunha, mientras que en el complemento le negó el gol a Diogo Dalot, tras un remate potente, y volvió a ganarle la pulseada a Cunha, con otro disparo de media distancia.
Los goles llegaron gracias a un doblete de Morgan Rogers, en el local, mientras que el propio Cunha tuvo su consuelo al marcar el empate parcial para la visita.
Buena noticia para Scaloni: Lisandro Martínez sigue sumando tiempo de juego
El defensor argentino ingresó a los 46’ en los “Red Devils”, y acumuló la mayor cantidad de minutos en un solo encuentro desde la lesión de ligamentos que lo mantuvo alejado de las canchas por nueve meses. Lionel Scaloni sigue de cerca su evolución, ya que es un jugador importante en el equipo nacional, en especial por su polifuncionalidad: hoy entró a jugar como doble cinco.
La Premier League, abierta
Con esta victoria, Aston Villa escaló hasta la tercera ubicación en la tabla de posiciones. Arsenal es el líder con 39 puntos, lo sigue Manchester City con 37, y el equipo del “Dibu” acumula 36. Bastante más atrás vienen Chelsea (29), Liverpool (29) y el recién ascendido Sunderland (27).
El próximo compromiso para Aston Villa será en Londres como visitante de Chelsea, este sábado desde las 14:30. Por su lado, Manchester United recibirá un día antes a Newcastle, a las 17 de nuestro país.