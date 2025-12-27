El Gobierno invierte en infraestructura turística para posicionar a Tucumán como destino este verano

Con la mirada puesta en la temporada de verano 2026, el Gobierno de Tucumán avanza con un ambicioso plan de obras destinado a fortalecer la infraestructura turística y consolidar a la provincia como el principal destino del Norte Argentino. La iniciativa contempla una serie de intervenciones estratégicas que impactarán tanto en la experiencia de los visitantes como en la calidad de vida de los vecinos de distintos municipios y comunas.