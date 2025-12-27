Secciones
LA GACETA
Política

El Gobierno invierte en infraestructura turística para posicionar a Tucumán como destino este verano

Obras de jerarquización, iluminación y servicios en distintos puntos de la provincia.

El Gobierno invierte en infraestructura turística para posicionar a Tucumán como destino este verano
Hace 2 Hs

Con la mirada puesta en la temporada de verano 2026, el Gobierno de Tucumán avanza con un ambicioso plan de obras destinado a fortalecer la infraestructura turística y consolidar a la provincia como el principal destino del Norte Argentino. La iniciativa contempla una serie de intervenciones estratégicas que impactarán tanto en la experiencia de los visitantes como en la calidad de vida de los vecinos de distintos municipios y comunas.

El programa forma parte de una decisión política impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien definió al turismo como una política de Estado clave para la generación de empleo y el desarrollo regional. La ejecución de los proyectos se realiza de manera articulada entre el Ministerio del Interior, a cargo de Darío Monteros, y el Ente Tucumán Turismo, presidido por Domingo Amaya.

Entre las obras más relevantes se encuentra la construcción del nuevo Acceso y Paseo Artesanal en El Cadillal, un espacio pensado para potenciar la comercialización de productos regionales y mejorar la experiencia de quienes visitan uno de los principales destinos turísticos de la provincia. A esto se suma la puesta en valor del Parque Meyer, también en esa localidad, como parte de una estrategia integral de jerarquización del entorno.

En materia de seguridad y servicios, el plan contempla trabajos de iluminación y alumbrado público en accesos clave como San Pedro de Colalao, Villa Nougués, San Javier y El Timbó. Estas intervenciones no solo apuntan a mejorar la visibilidad y la circulación nocturna, sino también a realzar la imagen de ingreso a las villas veraniegas más concurridas.

La identidad turística también ocupa un lugar central en la planificación. Está prevista una fuerte inversión en señalética y letras corpóreas para reforzar la promoción de los destinos. Los Valles Calchaquíes contarán con nueva cartelería en la Ruta del Vino y en los accesos por la Ruta 40, mientras que localidades como Choromoro, Escaba y el Camino de la Virgen -en el tramo Tapia–Raco- sumarán infraestructura informativa que permitirá orientar mejor a los visitantes.

Temas Ente Tucumán Turismo Domingo AmayaOsvaldo JaldoValles CalchaquíesMinisterio del InteriorJorge Darío MonterosDarío MonterosArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión
1

La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión
2

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto
3

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: ¿a qué hora comenzarían las precipitaciones?
4

Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: ¿a qué hora comenzarían las precipitaciones?

Hermetismo por el crimen de San Pablo
5

Hermetismo por el crimen de San Pablo

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán
6

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán

Más Noticias
Presupuesto 2026: un scrum del norte, con tinte peronista

Presupuesto 2026: un scrum del norte, con tinte peronista

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

El oficialismo consiguió aval en el Senado para el Régimen de Inocencia Fiscal

El oficialismo consiguió aval en el Senado para el Régimen de Inocencia Fiscal

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

El Senado aprobó el Presupuesto 2026, con apoyo de la oposición dialoguista

El Senado aprobó el Presupuesto 2026, con apoyo de la oposición dialoguista

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán

La pizarra de la política: juntan firmas por la boleta única y en contra de los acoples en Yerba Buena

La pizarra de la política: juntan firmas por la boleta única y en contra de los acoples en Yerba Buena

Asaltó y golpeó a una abuela: recibió cinco años de cárcel

Asaltó y golpeó a una abuela: recibió cinco años de cárcel

Comentarios