El Gobierno invierte en infraestructura turística para posicionar a Tucumán como destino este verano

Con la mirada puesta en la temporada de verano 2026, el Gobierno de Tucumán avanza con un ambicioso plan de obras destinado a fortalecer la infraestructura turística y consolidar a la provincia como el principal destino del Norte Argentino. La iniciativa contempla una serie de intervenciones estratégicas que impactarán tanto en la experiencia de los visitantes como en la calidad de vida de los vecinos de distintos municipios y comunas.
El programa forma parte de una decisión política impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien definió al turismo como una política de Estado clave para la generación de empleo y el desarrollo regional. La ejecución de los proyectos se realiza de manera articulada entre el Ministerio del Interior, a cargo de Darío Monteros, y el Ente Tucumán Turismo, presidido por Domingo Amaya.
Entre las obras más relevantes se encuentra la construcción del nuevo Acceso y Paseo Artesanal en El Cadillal, un espacio pensado para potenciar la comercialización de productos regionales y mejorar la experiencia de quienes visitan uno de los principales destinos turísticos de la provincia. A esto se suma la puesta en valor del Parque Meyer, también en esa localidad, como parte de una estrategia integral de jerarquización del entorno.
En materia de seguridad y servicios, el plan contempla trabajos de iluminación y alumbrado público en accesos clave como San Pedro de Colalao, Villa Nougués, San Javier y El Timbó. Estas intervenciones no solo apuntan a mejorar la visibilidad y la circulación nocturna, sino también a realzar la imagen de ingreso a las villas veraniegas más concurridas.
La identidad turística también ocupa un lugar central en la planificación. Está prevista una fuerte inversión en señalética y letras corpóreas para reforzar la promoción de los destinos. Los Valles Calchaquíes contarán con nueva cartelería en la Ruta del Vino y en los accesos por la Ruta 40, mientras que localidades como Choromoro, Escaba y el Camino de la Virgen -en el tramo Tapia–Raco- sumarán infraestructura informativa que permitirá orientar mejor a los visitantes.