Transportaba marihuana dentro de electrodomésticos y terminó detenido

El procedimiento de Gendarmería tuvo lugar en Santiago del Estero.

Hace 1 Hs

Un hombre quedó detenido cuando transportaba más de 15 kilos de marihuana ocultos dentro de electrodomésticos. El pasado 24 de diciembre, agentes de Gendarmería Nacional (GNA) se encontraban realizando tareas de prevención sobre la ruta nacional N°9, cuando detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros, modalidad “tour de compras”, procedente de Orán, Salta, con destino a Mendoza.

Los funcionarios efectuaron el control físico y documentológico del ómnibus y los pasajeros, detectando que uno de ellos transportaba distintos electrodomésticos como freidoras, parlantes, hornos eléctricos, entre otros.

Al profundizar la inspección de la mercadería, los gendarmes fueron alertados por anomalías en la misma y constataron que en su interior se ocultaban 19 paquetes amorfos de similares características a los utilizados para el transporte de estupefacientes.

Mediante la prueba de orientación campo “Narcotest”, se obtuvo resultado positivo para “cannabis sativa”, con un peso total de 16 kilos 895 gramos. Consecuentemente, se procedió a tomar contacto con el Juzgado Federal N° 2, quien dispuso el labrado de actuaciones, la incautación de la totalidad del estupefaciente y la detención del ciudadano mayor de edad en carácter de incomunicado.

