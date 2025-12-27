Transportaba marihuana dentro de electrodomésticos y terminó detenido

Mediante la prueba de orientación campo “Narcotest”, se obtuvo resultado positivo para “cannabis sativa”, con un peso total de 16 kilos 895 gramos. Consecuentemente, se procedió a tomar contacto con el Juzgado Federal N° 2, quien dispuso el labrado de actuaciones, la incautación de la totalidad del estupefaciente y la detención del ciudadano mayor de edad en carácter de incomunicado.