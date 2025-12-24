Donald Trump: “Lo más inteligente sería que Maduro deje el poder”

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que lo más “inteligente” que puede hacer su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, es dimitir, mientras presiona con un bloqueo frente a sus costas dirigido a la riqueza petrolera del país sudamericano.
Trump anunció el 16 de diciembre un cerco a los “buques petroleros sancionados” que navegan hacia y desde las costas venezolanas, y desplegó desde septiembre naves de guerra en el Caribe en una ofensiva contra el narcotráfico que ya deja más de 100 muertos.
Caracas, en tanto, denuncia una campaña para derrocar a Maduro y adueñarse de las riquezas del país.
Consultado en su casa de Florida sobre si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, el presidente Trump respondió: “Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo”. “Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo”, añadió en tono de amenaza.
Maduro, por su parte, aseguró que a Trump “le iría mejor” si “atendiera los temas” de Estados Unidos y no se enfocara tanto en Venezuela.
“Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo”, afirmó en un acto. “Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. No puede ser que atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es (sobre) Venezuela, ¿y Estados Unidos?”, cuestionó Maduro.
Washington ya incautó dos tanqueros cargados con petróleo de Venezuela, que califica las confiscaciones como actos de piratería y “robo descarado”.
Trump exige la devolución de activos estadounidenses supuestamente robados y dice que Caracas usa el petróleo para financiar el terrorismo relacionado con drogas, trata de personas, asesinato y secuestros.
Despliegue naval
Estados Unidos también presiona con un fuerte despliegue naval contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Un nuevo ataque en el Pacífico oriental el lunes dejó un muerto, según el ejército estadounidense, lo que eleva a 105 el balance de fallecidos.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que Maduro “tiene que salir” del poder. “No solo estamos interceptando barcos, sino enviando un mensaje al mundo de que no puede tolerarse la actividad ilegal en la que participa Maduro; tiene que irse”, dijo Noem.
Washington acusa a Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles, calificado como grupo “narcoterrorista”, y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleva a su captura.
Apoyo de Moscú y Pekín
El canciller venezolano, Yván Gil, anunció que recibió el respaldo de Rusia ante el bloqueo naval estadounidense.
El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, “expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país”, escribió Gil en Telegram.
Moscú indicó que los “ministros expresaron profunda preocupación por la escalada de las acciones de Washington La parte rusa reafirmó su total apoyo y solidaridad” con Venezuela.
Maduro agradeció a China, por “su firme defensa del derecho internacional y su rechazo a las prácticas de hegemonismo unilateral de Estados Unidos”.
Entre los dos cargueros retenidos está el “Centuries”, interceptado el sábado y un tercer buque estaba siendo perseguido, dijo un funcionario estadounidense. El “Centuries” no aparecía en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de empresas e individuos sancionados.