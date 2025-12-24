EEUU anunció que ampliará las sanciones contra Venezuela y tildó de "fugitivo" a Nicolás Maduro

Ante el plenario, el embajador venezolano Samuel Moncada calificó la situación como un "gigantesco crimen de agresión en desarrollo, fuera de todo parámetro racional, de toda lógica legal, de todo precedente histórico". El representante chavista fue más allá y alertó sobre una presunta expansión de la estrategia estadounidense: "No se trata solo de Venezuela, la ambición es continental. Nos quieren divididos para conquistarnos por pedazos".