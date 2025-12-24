Secciones
EEUU anunció que ampliará las sanciones contra Venezuela y tildó de "fugitivo" a Nicolás Maduro

El Consejo de Seguridad de la ONU fue escenario de un duro cruce diplomático tras la incautación de buques petroleros.

Hace 2 Hs

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un nuevo pico de intensidad durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). En un debate marcado por acusaciones cruzadas de "narcoterrorismo" y "agresión imperialista", la Casa Blanca ratificó que no detendrá su estrategia de asfixia financiera contra el régimen de Nicolás Maduro.

El embajador norteamericano ante el organismo, Mike Waltz, fue tajante al vincular la comercialización de crudo con el sostenimiento de grupos delictivos transnacionales. "Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cartel de los Soles, designado como organización terrorista por Estados Unidos, junto con el Tren de Aragua", afirmó.

Estados Unidos incautó otro petrolero cerca de Venezuela y profundizó el bloqueo marítimo

Estados Unidos incautó otro petrolero cerca de Venezuela y profundizó el bloqueo marítimo

El encuentro fue solicitado de urgencia por Caracas, luego de que Washington procediera a la incautación de dos buques petroleros en aguas del Caribe. Maduro envió una misiva a los países miembros denunciando "agresiones continuas" y advirtiendo sobre un efecto dominó en el mercado energético global.

Ante el plenario, el embajador venezolano Samuel Moncada calificó la situación como un "gigantesco crimen de agresión en desarrollo, fuera de todo parámetro racional, de toda lógica legal, de todo precedente histórico". El representante chavista fue más allá y alertó sobre una presunta expansión de la estrategia estadounidense: "No se trata solo de Venezuela, la ambición es continental. Nos quieren divididos para conquistarnos por pedazos".

Acusaciones de narcoterrorismo

La respuesta de Washington no se hizo esperar. La diplomacia estadounidense reiteró que Maduro es considerado un "fugitivo" por su justicia. Waltz detalló que el control del petróleo es la columna vertebral de una red criminal compleja:

Venezuela asegura que Irán le ofreció apoyo tras el "robo de buques" por Estados Unidos

Venezuela asegura que Irán le ofreció apoyo tras el robo de buques por Estados Unidos

"Los petroleros sancionados operan como principal fuente de ingresos de Maduro y el Cartel de los Soles, que además invita a grupos terroristas como Hezbolá, el régimen iraní y las milicias, como el ELN y las disidencias de las FARC, a operar libremente en su país".

Según el diplomático, el pueblo venezolano "merece algo mejor" y el fin de la comercialización de crudo es la única vía para desarticular estas actividades.

Temas Estados Unidos de AméricaVenezuelaNicolás MaduroDonald TrumpCrisis en Venezuela
