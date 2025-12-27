Descuentos y cuotas sin interés en pasajes, hoteles y compras: cómo acceder a los beneficios de Viajar + de Banco Nación

Viajar requiere de un presupuesto que muchas veces excede las posibilidades de quienes desean emprender una nueva aventura. Pero los montos pueden reducirse considerablemente si se aprovechan las promociones y descuentos que entidades como Banco Nación tienen para ofrecer con el programa Viajá +.
Descuentos en balnearios, cuotas sin interés en hotelería, agencias de viajes y pasajes aéreos son algunos de los beneficios de Viajá +, el programa del Banco Nación para fomentar el turismo en el país durante el verano 2025. La iniciativa fue presentada hace unos días por el presidente de la entidad, Darío Wasserman, junto al secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, y el gerente general del banco, Gastón Álvarez.
En medio de un contexto de recuperación de la actividad turística en el país, se detalló que este programa buscará potenciar aún más tanto la oferta como la demanda en el turismo. Este paquete tiene un alcance federal y permite facilitar decisiones de gasto planificadas, formales y accesibles.
Los beneficios de Viajá +
La oferta es amplia, ya que los beneficiarios podrán acceder a créditos personales, descuentos y cuotas sin interés, disponibles a través de la aplicación BNA+ y del sistema de pagos MODO, en más de 2.500 prestadores adheridos en todo el país. Además de las promociones, los clientes podrán operar a través de BNA Viajes, el portal específico de la entidad dedicado al turismo, donde se concentran las ofertas, los prestadores adheridos y las opciones de financiación.
Préstamo a sola firma: con acceso exclusivo desde la aplicación BNA+, por un monto de hasta 5 millones de pesos, con una tasa fija del 28% TNA y para pagar en 9, 12, 15 y 18 meses en balnearios, hotelería y hosterías.
Balnearios: 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA+.
Hotelería y hosterías: hasta 12 cuotas sin interés.
Camino gastronómico: 20% de ahorro con tope de 10 mil pesos por compra con MODO desde la app BNA+.
Productos regionales: 20% de ahorro con tope de veinte mil pesos por mes y hasta 3 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA+.
Pasajes nacionales: 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés a través de MODO con la app BNA+.
Alquiler de autos: hasta 12 cuotas sin interés.
Agencias de turismo: hasta 12 cuotas sin interés.
¿Cómo acceder al paquete de Viajá +?
Desde BNA Viajes aclararon cuáles son las condiciones para aprovechar este paquete. Es fundamental tener en cuenta que el beneficio es exclusivo para usuarios de tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación (BNA). La oferta tiene alcance nacional y es válida únicamente en los comercios que se encuentren adheridos al programa. Cabe destacar que, al tratarse de una promoción de la "cartera de consumo", está diseñada para el uso personal de los clientes.