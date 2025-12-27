Descuentos y cuotas sin interés en pasajes, hoteles y compras: cómo acceder a los beneficios de Viajar + de Banco Nación

Los beneficios de Viajá +

La oferta es amplia, ya que los beneficiarios podrán acceder a créditos personales, descuentos y cuotas sin interés, disponibles a través de la aplicación BNA+ y del sistema de pagos MODO, en más de 2.500 prestadores adheridos en todo el país. Además de las promociones, los clientes podrán operar a través de BNA Viajes, el portal específico de la entidad dedicado al turismo, donde se concentran las ofertas, los prestadores adheridos y las opciones de financiación.