Carolina Píparo desembarcó en el Banco Nación como integrante del nuevo directorio

El Gobierno nacional oficializó hoy una serie de cambios profundos en la cúpula del Banco Nación (BNA). A través del Decreto 907/2025, la ex diputada Carolina Píparo fue nombrada directora de la entidad, al sellar así su reconciliación definitiva con el círculo íntimo del presidente Javier Milei.
Píparo, quien fue candidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza, atravesó una relación sinuosa con la Casa Rosada. Tras ser descartada para Anses al inicio de la gestión y tildada de "traidora" por el propio Milei tras votar en contra de un inciso de la Ley Ómnibus, la platense logró reencauzar el vínculo de la mano de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Su llegada al banco se produjo apenas días después de haber dejado su banca en el Congreso.
Nueva conducción
El arribo de Píparo no es el único movimiento de peso. El Ejecutivo también formalizó el ascenso de Darío Wasserman a la presidencia del BNA, en reemplazo de Daniel Tillard. Wasserman, quien se desempeñaba como vicepresidente, es considerado un cuadro de extrema confianza de "El Jefe" (Karina Milei).
La salida de Tillard marca el fin de una etapa técnica ligada a Guillermo Francos. Durante su gestión, el banco completó su transformación en Sociedad Anónima y relanzó con fuerza el crédito hipotecario, lo que impulsó que la entidad pasara de 12 a 18 puntos de participación en el mercado. Con estos cambios, el Gobierno nacional busca consolidar una conducción 100% alineada con la estrategia política de Balcarce 50.