Carolina Píparo desembarcó en el Banco Nación como integrante del nuevo directorio

Píparo, quien fue candidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza, atravesó una relación sinuosa con la Casa Rosada. Tras ser descartada para Anses al inicio de la gestión y tildada de "traidora" por el propio Milei tras votar en contra de un inciso de la Ley Ómnibus, la platense logró reencauzar el vínculo de la mano de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Su llegada al banco se produjo apenas días después de haber dejado su banca en el Congreso.