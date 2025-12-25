Secciones
Roberto Petersen rompió el silencio y habló sobre la salud de su hermano Christian: "De a poco"

“Quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia”, afirmó el reconocido chef.

Hace 1 Hs

Roberto Petersen rompió el silencio en medio de la creciente preocupación por la salud de su hermano, Christian Petersen. A través de sus redes sociales, el reconocido cocinero agradeció el acompañamiento recibido en un momento delicado para su familia y compartió un mensaje cargado de emoción.

“Quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia”, escribió Roberto.

En la publicación, el chef llevó tranquilidad al referirse a la evolución de su hermano y aseguró que su recuperación avanza de manera progresiva. “Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Carrillo y por la fuerza que lo caracteriza”, sostuvo.

El texto fue acompañado por un saludo especial por las fiestas y un emoji de corazón azul, gesto que fue interpretado como una señal de esperanza en medio del difícil momento.

Hasta ahora, Roberto Petersen se había mantenido alejado de la exposición pública, y la única información oficial había sido difundida por el entorno familiar más amplio.

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

En la semana previa a su colapso multiorgánizo, Petersen hizo un profundo posteo sobre su vida junto a su esposa. "Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”, escribió en su perfil de Instagram, citando esta frase de Rabindranath Tagore, junto a una galería de fotos que lo muestran muy enamorado de Sofía Zelaschi.

Petersen y Zelaschi se casaron en abril de este año después de un romance de siete años que empezó en El Gran Premio de la Cocina, donde él era jurado y ella participante. Según contó Petersen en una entrevista para Hola!, el flechazo fue casi inmediato, pero ninguno de los dos se animó a nada.

Recién cuando Sofía fue eliminada del reality, una conocida en común le dijo a Christian que la joven estaba muy triste porque ya no lo vería y él la invitó a trabajar a su restaurante, pero ahí se enteró que ella estaba a punto de casarse con otro hombre.

Petersen, que también tenía pareja, se separó y se animó de declararse a Sofía, que hizo lo mismo. Pese a que el chef la duplicaba en edad, ambos dieron todo en una relación que en un principio fue clandestina hasta que finalmente blanquearon a los dos años.

