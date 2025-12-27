Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Feriados 2026: cuántos fines de semana de hasta cuatro días habrá y cuándo serán

El Gobierno nacional ya anunció los últimos detalles del calendario extraordinario del año entrante.

Muchos trabajadores podrán descansar casi una vez al mes por las disposiciones de los días no laborables y feriados de 2025. Muchos trabajadores podrán descansar casi una vez al mes por las disposiciones de los días no laborables y feriados de 2025. Foto: Freepik
Por Milagro Corbalán Hace 3 Hs

A principios de esta semana, la Jefatura de Gabinete de Ministros anunció cómo quedarán los días no laborables de 2026. Con este detalle, se conoció cuál será la disposición del calendario de días extraordinarios para el año próximo. Junto a los feriados, tanto los trasladables como los no trasladables, algunas de estas uniones de días formarán fines de semana más largos de lo habitual.

Feriados 2026: estos son los tres puentes turísticos oficiales para armar escapadas extralargas

Feriados 2026: estos son los tres puentes turísticos oficiales para armar escapadas extralargas

Según la Ley Nº 27.399, el Poder Ejecutivo nacional podrá, adicionalmente a lo establecido por la normativa, fijar anualmente tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. El Poder Ejecutivo nacional deberá establecerlos con una antelación de 50 días a la finalización del año calendario.

Feriados 2026: cuáles y cuándo son los fines de semana largos

Mediante la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial, se establecieron como días no laborables con fines turísticos las siguientes fechas:

- Lunes 23 de marzo

- Viernes 10 de julio

- Lunes 7 de diciembre

Todos ellos se anexan a feriados fijos o inamovibles para formar fines de semana extra largos. El primero formará parte del fin de semana extra largo del sábado 21 al martes 24 de marzo –Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia–; el segundo, del jueves 9 –Día de la Independencia– al domingo 12; y, el último, del sábado 5 al martes 8 de diciembre –Día de la Inmaculada Concepción de María–. Se suman el fin de semana de Carnaval, del sábado 14 de febrero al martes 17, y la Semana Santa, del jueves 2 de abril al domingo 5.

Pero también habrá fines de semana de tres días con aquellos feriados que coincidan directamente con lunes o viernes. El primero de ellos será en mayo e iniciará con el Día del Trabajador, que coincide con un viernes. Lo mismo sucederá con el 25, Día de la Revolución de Mayo, que es inamovible y que en 2026 coincidirá con un lunes. El tercero del año será el fin de semana que incluya al lunes 15 de junio, conmemoración del General Martín Miguel de Güemes, trasladable del 17.

El siguiente será el que integre el lunes 17 de agosto. En septiembre no habrá ningún feriado nacional. En octubre regresarán los fines de semana de tres días por el feriado del lunes 12, Día de la Diversidad Cultural; en noviembre, el del lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional; y, en diciembre, el fin de semana de Navidad, que en 2026 será un viernes.

Fines de semana de tres días de 2026

- Mayo: viernes 1, sábado 2 y domingo 3 - Sábado 23, domingo 24 y lunes 25.

- Junio: sábado 13, domingo 14 y lunes 15

- Agosto: sábado 15, domingo 16 y lunes 17

- Octubre: sábado 10, domingo 11 y lunes 12

- Noviembre: sábado 21, domingo 22 y lunes 23

- Diciembre: viernes 25, sábado 26 y domingo 27

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Feriados 2026: estos son los tres puentes turísticos oficiales para armar escapadas extralargas

Feriados 2026: estos son los tres puentes turísticos oficiales para armar escapadas extralargas

Feriados 2026: habrá tres nuevos días no laborables y varios fines de semana extralargos

Feriados 2026: habrá tres nuevos días no laborables y varios fines de semana extralargos

Cuándo será el primer feriado de 2026, después del 1° de enero

Cuándo será el primer feriado de 2026, después del 1° de enero

Cómo se paga a quienes trabajan el 24, 25, 26, 31 de diciembre y 1 de enero

Cómo se paga a quienes trabajan el 24, 25, 26, 31 de diciembre y 1 de enero

Lo más popular
La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión
1

La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto
2

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión
3

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

El Senado aprobó el Presupuesto 2026, con apoyo de la oposición dialoguista
4

El Senado aprobó el Presupuesto 2026, con apoyo de la oposición dialoguista

El oficialismo consiguió aval en el Senado para el Régimen de Inocencia Fiscal
5

El oficialismo consiguió aval en el Senado para el Régimen de Inocencia Fiscal

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)
6

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

Más Noticias
Alerta naranja y amarilla: la mitad del país está en riesgo por tormentas y vientos severos

Alerta naranja y amarilla: la mitad del país está en riesgo por tormentas y vientos severos

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor: qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor: qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de encerronas y robos

Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de "encerronas" y robos

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Comentarios