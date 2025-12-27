Feriados 2026: cuántos fines de semana de hasta cuatro días habrá y cuándo serán

Pero también habrá fines de semana de tres días con aquellos feriados que coincidan directamente con lunes o viernes. El primero de ellos será en mayo e iniciará con el Día del Trabajador, que coincide con un viernes. Lo mismo sucederá con el 25, Día de la Revolución de Mayo, que es inamovible y que en 2026 coincidirá con un lunes. El tercero del año será el fin de semana que incluya al lunes 15 de junio, conmemoración del General Martín Miguel de Güemes, trasladable del 17.