Feriados 2026: cuántos fines de semana de hasta cuatro días habrá y cuándo serán

A principios de esta semana, la Jefatura de Gabinete de Ministros anunció cómo quedarán los días no laborables de 2026. Con este detalle, se conoció cuál será la disposición del calendario de días extraordinarios para el año próximo. Junto a los feriados, tanto los trasladables como los no trasladables, algunas de estas uniones de días formarán fines de semana más largos de lo habitual.
Según la Ley Nº 27.399, el Poder Ejecutivo nacional podrá, adicionalmente a lo establecido por la normativa, fijar anualmente tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. El Poder Ejecutivo nacional deberá establecerlos con una antelación de 50 días a la finalización del año calendario.
Feriados 2026: cuáles y cuándo son los fines de semana largos
Mediante la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial, se establecieron como días no laborables con fines turísticos las siguientes fechas:
- Lunes 23 de marzo
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre
Todos ellos se anexan a feriados fijos o inamovibles para formar fines de semana extra largos. El primero formará parte del fin de semana extra largo del sábado 21 al martes 24 de marzo –Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia–; el segundo, del jueves 9 –Día de la Independencia– al domingo 12; y, el último, del sábado 5 al martes 8 de diciembre –Día de la Inmaculada Concepción de María–. Se suman el fin de semana de Carnaval, del sábado 14 de febrero al martes 17, y la Semana Santa, del jueves 2 de abril al domingo 5.
Pero también habrá fines de semana de tres días con aquellos feriados que coincidan directamente con lunes o viernes. El primero de ellos será en mayo e iniciará con el Día del Trabajador, que coincide con un viernes. Lo mismo sucederá con el 25, Día de la Revolución de Mayo, que es inamovible y que en 2026 coincidirá con un lunes. El tercero del año será el fin de semana que incluya al lunes 15 de junio, conmemoración del General Martín Miguel de Güemes, trasladable del 17.
El siguiente será el que integre el lunes 17 de agosto. En septiembre no habrá ningún feriado nacional. En octubre regresarán los fines de semana de tres días por el feriado del lunes 12, Día de la Diversidad Cultural; en noviembre, el del lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional; y, en diciembre, el fin de semana de Navidad, que en 2026 será un viernes.
Fines de semana de tres días de 2026
- Mayo: viernes 1, sábado 2 y domingo 3 - Sábado 23, domingo 24 y lunes 25.
- Junio: sábado 13, domingo 14 y lunes 15
- Agosto: sábado 15, domingo 16 y lunes 17
- Octubre: sábado 10, domingo 11 y lunes 12
- Noviembre: sábado 21, domingo 22 y lunes 23
- Diciembre: viernes 25, sábado 26 y domingo 27