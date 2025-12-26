Feriados 2026: estos son los tres puentes turísticos oficiales para armar escapadas extralargas

¿Día no laborable o feriado? La diferencia clave

Es fundamental recordar que, según la Ley N° 27.399, en los feriados nacionales rigen las normas de descanso dominical (se cobra doble si se trabaja), mientras que en los días no laborables (como los tres puentes confirmados hoy), queda a criterio del empleador si se trabaja o no, y la jornada se abona como un día normal.