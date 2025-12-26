Secciones
Feriados 2026: estos son los tres puentes turísticos oficiales para armar escapadas extralargas

Conocé el cronograma completo y cuáles serán los meses con más días de descanso para organizar tus escapadas.

Hace 3 Hs

A pocos días de recibir el nuevo año, el Boletín Oficial trajo buenas noticias para quienes ya están planificando sus próximas vacaciones o escapadas. A través de la Resolución 164/2025, el Gobierno nacional confirmó los tres días no laborables con fines turísticos que completarán el calendario de 2026, garantizando una serie de fines de semana extralargos.

La medida, firmada por la Jefatura de Gabinete, busca potenciar el turismo interno y mitigar la estacionalidad del sector, permitiendo que la economía regional se dinamice en meses clave.

Los tres "puentes" que se suman al calendario

Para generar descansos de cuatro días consecutivos, las autoridades seleccionaron fechas estratégicas que se acoplan a feriados inamovibles. Estos son los días agregados:

Lunes 23 de marzo: formará un fin de semana XL junto al martes 24 (Día de la Memoria).

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 de julio (Día de la Independencia).

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 (Día de la Inmaculada Concepción).

Mes por mes: así queda el cronograma de feriados 2026

Con estas incorporaciones, el esquema de descansos obligatorios y días no laborables para el territorio argentino queda conformado de la siguiente manera:

Verano y Otoño: el arranque del año

Enero: Jueves 1 (Año Nuevo).

Febrero: Lunes 16 y martes 17 (Carnaval - Finde XL).

Marzo: Lunes 23 (Turístico) y martes 24 (Memoria) - Finde XL.

Abril: Jueves 2 (Malvinas/Jueves Santo) y viernes 3 (Viernes Santo) - Finde XL.

Invierno: escapadas de mitad de año

Mayo: Viernes 1 (Día del Trabajador) y lunes 25 (Revolución de Mayo) - Dos fines de semana largos.

Junio: Lunes 15 (Güemes - trasladado) y sábado 20 (Belgrano).

Julio: Jueves 9 (Independencia) y viernes 10 (Turístico) - Finde XL.

Primavera y fin de año: los últimos descansos

Agosto: Lunes 17 (San Martín) - Finde largo.

Octubre: Lunes 12 (Diversidad Cultural) - Finde largo.

Noviembre: Lunes 23 (Soberanía Nacional - trasladado) - Finde largo.

Diciembre: Lunes 7 (Turístico) y martes 8 (Inmaculada Concepción) - Finde XL; viernes 25 (Navidad).

¿Día no laborable o feriado? La diferencia clave

Es fundamental recordar que, según la Ley N° 27.399, en los feriados nacionales rigen las normas de descanso dominical (se cobra doble si se trabaja), mientras que en los días no laborables (como los tres puentes confirmados hoy), queda a criterio del empleador si se trabaja o no, y la jornada se abona como un día normal.

La oficialización de estas fechas permite a los sectores de hotelería, gastronomía y transporte comenzar con las preventas y promociones para un 2026 que promete mucho movimiento turístico.

