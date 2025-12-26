Feriados 2026: habrá tres nuevos días no laborables y varios fines de semana extralargos

El lunes 23 de marzo permitirá un descanso extendido en torno al feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia mientras que el viernes 10 de julio se sumará al feriado del jueves 9 de julio, Día de la Independencia. El lunes 7 de diciembre terminará de conformar el último fin de semana XL del año, al preceder al Día de la Inmaculada Concepción de María, que se conmemora el 8 de diciembre y que, por ley, es inamovible.