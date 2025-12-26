Secciones
Feriados 2026: habrá tres nuevos días no laborables y varios fines de semana extralargos

El Gobierno definió los feriados no laborables de 2026 para fomentar el turismo interno y facilitar fines de semana de cuatro días.

Hace 3 Hs

A una semana de los festejos por Año Nuevo, el Gobierno nacional confirmó los feriados no laborables con fines turísticos para el calendario 2026. La decisión fue formalizada a través de la Resolución 164/2025, difundida en la madrugada en el Boletín Oficial, lo que permitirá generar fines de semana largos para quienes no trabajen en esas fechas.

Desde el Ejecutivo explicaron que la iniciativa tiene como objetivo promover el turismo dentro del país y facilitar la planificación de actividades comerciales y familiares. En ese sentido, las jornadas seleccionadas fueron pensadas para conformar fines de semana extralargos, con períodos de descanso de cuatro días seguidos.

Feriaos 2026: ¿cuáles serán los nuevos días no laborales?

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció que el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre sean agregados como días no laborables adicionales. La disposición, que comienza a regir desde el día posterior a su publicación, se suma a los feriados ya previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales.

El lunes 23 de marzo permitirá un descanso extendido en torno al feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia mientras que el viernes 10 de julio se sumará al feriado del jueves 9 de julio, Día de la Independencia. El lunes 7 de diciembre terminará de conformar el último fin de semana XL del año, al preceder al Día de la Inmaculada Concepción de María, que se conmemora el 8 de diciembre y que, por ley, es inamovible.

¿Cómo quedará conformado el calendario de feriados 2026?

Enero

- Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

- Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

- Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.

- Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y, al mismo tiempo, coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).

- Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

- Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

- Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

- Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (en realidad, la fecha se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).

- Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

- Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

- Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado como un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año).

Octubre

- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones como el 17 de agosto).

Noviembre

- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original sería el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo).

Diciembre

- Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.

- Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

- Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

