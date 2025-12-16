Fuerza Republicana impulsa una consulta popular para terminar con los acoples

Los legisladores de Fuerza Republicana Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra presentaron un proyecto de ley para convocar a una Consulta Popular Provincial que permita a los tucumanos expresarse de manera directa sobre el futuro del sistema electoral y, en particular, sobre el régimen de acoples, uno de los mecanismos más cuestionados de la política provincial.
La iniciativa propone un régimen especial y excepcional de consulta, con reglas claras, boleta única de papel y fiscalización a cargo de la Junta Electoral Provincial, con el objetivo de garantizar transparencia, economía y claridad en el acto comicial.
“Cuando la política no se anima a decidir, tiene que decidir la gente. Los tucumanos tienen derecho a opinar sobre un sistema electoral que distorsiona la voluntad popular y aleja al ciudadano de sus representantes”, sostuvo Bussi.
Tres opciones claras para decidir
La boleta única contendrá tres alternativas explícitas, que permitirán a cada ciudadano marcar su preferencia:
Eliminar el sistema de acoples
Limitar legalmente su funcionamiento
Mantener el sistema actual
De este modo, la consulta no impone una salida prefijada, sino que abre el debate y devuelve la decisión al pueblo, fortaleciendo la legitimidad democrática de cualquier reforma posterior.
Transparencia, boleta única y reglas equitativas
El proyecto establece la utilización del Padrón Electoral Nacional, autoridades de mesa designadas por la Junta Electoral Provincial, fiscalización a cargo de los partidos políticos y observadores de la sociedad civil, además de una campaña pública de información objetiva y neutral, con espacios gratuitos y equitativos en los medios provinciales.
Asimismo, se prevé que el escrutinio sea realizado por la Junta Electoral Provincial y que resulte ganadora la opción que obtenga la simple pluralidad de los votos válidos.
Un mandato político claro
En caso de que se imponga la opción de eliminación o limitación de los acoples, la Legislatura deberá tratar de manera inmediata los proyectos de ley o de reforma constitucional necesarios para dar cumplimiento a la voluntad popular.
“No se trata de un referéndum improvisado, sino de una herramienta institucional seria para diagnosticar y corregir un sistema que ha generado desconfianza, fragmentación y descreimiento”, afirmó Verón Guerra.
Finalmente, los autores remarcaron que la propuesta no reemplaza el rol del Parlamento, sino que lo fortalece. “Escuchar al pueblo no debilita a la democracia, la fortalece. Esta consulta es una oportunidad histórica para empezar a ordenar la política en Tucumán”, concluyeron.