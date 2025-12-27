Un cierre del año marcado por el dólar y la inflación

Diciembre encuentra a la economía en una situación macroeconómica sensiblemente mejor a la que se anticipaba al inicio del año. Tras años de inestabilidad, alta inflación y recurrentes tensiones cambiarias, el proceso de ordenamiento macroeconómico avanzó más rápido de lo esperado en algunos frentes clave. La desaceleración de la inflación, la corrección de precios relativos, la disciplina fiscal y la normalización gradual de ciertos desequilibrios sentaron las bases para una economía más previsible, aun cuando el nivel de actividad haya mostrado comportamientos heterogéneos entre sectores, detalla Lucas Pussetto, Master en Economía y docente del IAE Business School. Este mejor desempeño macro no estuvo exento de costos ni de desafíos, advierte. La recuperación fue dispar, con sectores que comenzaron a mostrar señales claras de reactivación y otros que todavía enfrentan un contexto exigente. Sin embargo, el dato relevante de 2025 es que, por primera vez en mucho tiempo, la discusión económica dejó de estar dominada exclusivamente por la urgencia y la emergencia. La estabilidad -aún incipiente- empezó a convertirse en un activo tangible, mejorando expectativas, confianza y horizonte de planificación para empresas y hogares. En este contexto, Pussetto indica que 2026 aparece como un año bisagra. “Si el proceso de estabilización logra consolidarse, el desafío será transformar esa estabilidad en crecimiento sostenido y transversal, que alcance a la mayor parte de los sectores productivos. La clave estará en que la mejora macro se traduzca en inversión, aumento de la productividad y expansión del crédito, permitiendo que, por fin, el crecimiento deje de ser episódico y sectorial para convertirse en un proceso más amplio y duradero”, subraya. Las condiciones iniciales son mejores que en años anteriores; aprovecharlas dependerá, en gran medida, de la consistencia de la política económica y de la capacidad del sector privado para desplegar estrategias de mediano y largo plazo.