“Mujeres de fuego” que expresan su pasión a través del arte flamenco

Argentina Cádiz canta en la sociedad panislámica

La sede de la Sociedad Panislámica de Tucumán (Santiago del Estero 761) alojará esta noche, desde las 20.30 a una de las principales cantaoras de arte flamenco del país: Argentina Cádiz (foto), figura central de un tablao que incluirá una tradicional paella andaluza. A la guitarra estará Allier Díaz Ferrer, mientras que en la percusión, Juan Romero Cádiz (hijo de la artista). El baile será protagonizado por Rocío Coronel, en una actividad del Centro Andaluz Federico García Lorca. Cádiz es la considerada la gran voz del género y es la única mujer gitana que canta en público en los escenarios nacionales. Nació en la Argentina en 1968 y comenzó su recorrido artístico en 1996, en el seno de una familia vinculada con el espectáculo y que conformó el grupo musical Los Tarantos, puente fundamental entre el flamenco y el tango rioplatense.