“Mujeres de fuego” que expresan su pasión a través del arte flamenco

“Mujeres de fuego” encierra, desde su título, la potencia e intensidad del flamenco expresada en las artistas que estarán desde las 20 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) en un homenaje a quienes son símbolo de fuerza, pasión y arte. El escenario será ocupado por los ballets de la Escuela de Danza Española de Sandra Maldonado, que funciona en la Sociedad Española de Tucumán, junto a la Primera Orquesta de Castañuelas de la provincia.
“El disparador de este tributo fue nuestro espectáculo ‘Semana Santa en Sevilla’, que venimos haciendo varios años. Me conmovió ver cuántas mujeres actuaban, cuánto amor ponían, cuánto fortaleza... Somos el sostén de esas hijas que van a aprender, de esas familias que tienen que solventar gastos. El agregado del fuego representa la entrega, el entusiasmo, el no dejarse vencer y seguir pese a todo”, afirma la directora para LA GACETA.
La propuesta será un “encuentro donde se abrazan distintas generaciones: las que abrieron camino, las que hoy lo transitan y las que lo seguirán iluminando, a través del compás, el taconeo, el vuelo de los mantones, el abanico, los bastones y las castañuelas”, adelanta. Y menciona como referentes a Lucero Tena (concertista de castañuelas), la bailaora Carmen Amaya y la cantaora Lola Flores junto a la nueva camada con nombres como los de Gema Caballero y Niña Pastori.
- ¿Cómo ha evolucionado el género en el tiempo?
- Se abrió a nuevos lenguajes escénicos y musicales; ha pasado por las cuevas y los tablao, a los grandes escenarios, sin perder su identidad y su esencia. La evolución se ve en la estética, en la fusión con otros lenguajes de la danza. El flamenco usa ahora algunas cosas del ballet contemporáneo, de la danza clásica. Yo no me atrevería a fusionar tanto ni a adjudicarme en ningún cambio; en eso incursionan los andaluces. Pero nuestro espacio de formación cumplió 37 años, y el ballet profesional ya tiene 25 años. Hemos bailado hasta malambo con castañuela.
- ¿El fuego del título refiere también a su estética?
- El flamenco arde, conmueve, deja huella, es verdadero, es el arte que nos une, aunque cada una tenga una historia por detrás. Se respiran y viven las tradiciones andaluzas dentro de mi escuela y en los distintos espectáculos que presentamos, tanto en Tucumán como en otras provincias. Las coreografías son mías, pero intento que mis bailaoras intervengan en la organización. El flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad.
- ¿Qué vincula la vieja guardia con la contemporánea?
- La raíz, ese compás, ese duende, ese sentir que tiene la mujer flamenca que solo lo puede expresar una bailaora con cierta experiencia. Quizás se diferencian en la forma de transmitir, en los lenguajes sobre el escenario. Hasta algunos referentes de la danza española como Antonio Najarro empiezan a aggiornarse y a mezclar lenguajes sin perder la esencia. La danza española es complicada técnicamente: los primeros años se aprende la técnica hasta que llega el punto que pueden empezar a experimentar ese fuego del que hablamos.
- ¿Cuántas bailaoras van a intervenir hoy?
- Entre 90 y 100; las definiría como bailarinas porque bailaoras sóolo bailan flamenco. Yo trato de formarlas integralmente en las cuatro escuelas de la danza española: la bolera, la regional, la estilizada y el flamenco. En el ballet profesional hay 18 integrantes, y luego están el ballet avanzado, el intermedio, el inicial, el juvenil y el infantil. Tenemos un solo integrante varón que interviene, aunque la temática del espectáculo y las protagonistas sean las mujeres, pero sin caer en lo feminista.
- Y presentás además a la Orquesta de Castañuelas...
- Surgió este año por la inquietud y la necesidad de muchas alumnas que entran grandes a la escuela y tienen que apurar el proceso para aprender castañuelas. En el clásico español se usan muchísimo, son protagonistas. Muchas querían aprender bien, se armó un taller y se formó la Orquesta, que va a interpretar piezas y fragmentos de compositores reconocidos y vamos a cerrar con un paso doble que a todo el mundo le gusta. Son casi 40 integrantes, mucho más que las que hay en otras provincias donde sólo hay hasta unos 10 participantes en grupos similares.
Argentina Cádiz canta en la sociedad panislámica
La sede de la Sociedad Panislámica de Tucumán (Santiago del Estero 761) alojará esta noche, desde las 20.30 a una de las principales cantaoras de arte flamenco del país: Argentina Cádiz (foto), figura central de un tablao que incluirá una tradicional paella andaluza. A la guitarra estará Allier Díaz Ferrer, mientras que en la percusión, Juan Romero Cádiz (hijo de la artista). El baile será protagonizado por Rocío Coronel, en una actividad del Centro Andaluz Federico García Lorca. Cádiz es la considerada la gran voz del género y es la única mujer gitana que canta en público en los escenarios nacionales. Nació en la Argentina en 1968 y comenzó su recorrido artístico en 1996, en el seno de una familia vinculada con el espectáculo y que conformó el grupo musical Los Tarantos, puente fundamental entre el flamenco y el tango rioplatense.