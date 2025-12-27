Efemérides del sábado 27 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En tanto, el 27 de diciembre de 1996 fallece la actriz y conductora de televisión argentina Cristina Lemercier como consecuencia de un disparo en la sien durante una discusión con su ex esposo Raúl Ortega. Sin embargo, la autopsia reveló que el disparo efectuado por la Smith & Wesson calibre 38 fue un accidente. La hipótesis del accidente fue reforzada por el comunicado publicado por sus familiares tras su muerte. La actriz que saltó a la fama al interpretar a Jacinta Pichimahuida en Señorita Maestra (posteriormente participó en Señorita Jacinta y Séptimo grado, adiós a la escuela), discutía con Ortega al momento del accidente, quien quería llevarse a sus hijos a vivir a Tucumán. Tras recibir el disparo fue enviada al sanatorio General Sarmiento, aunque fallecería horas más tarde.