Efemérides del sábado 27 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es un viejo conocido en el país, ya que desde 1958 forma parte de su vida política, económica y social. El organismo se creó el 27 de diciembre de 1945, con el objetivo de "lograr un crecimiento y una prosperidad sostenible para cada uno de sus países miembros", de los cuales actualmente cuenta con 190.
Según explica en su portal oficial, el FMI se creó con tres "misiones críticas": promover la cooperación monetaria internacional, alentar la expansión del comercio internacional y del crecimiento económico, y desalentar políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad.
En tanto, el 27 de diciembre de 1996 fallece la actriz y conductora de televisión argentina Cristina Lemercier como consecuencia de un disparo en la sien durante una discusión con su ex esposo Raúl Ortega. Sin embargo, la autopsia reveló que el disparo efectuado por la Smith & Wesson calibre 38 fue un accidente. La hipótesis del accidente fue reforzada por el comunicado publicado por sus familiares tras su muerte. La actriz que saltó a la fama al interpretar a Jacinta Pichimahuida en Señorita Maestra (posteriormente participó en Señorita Jacinta y Séptimo grado, adiós a la escuela), discutía con Ortega al momento del accidente, quien quería llevarse a sus hijos a vivir a Tucumán. Tras recibir el disparo fue enviada al sanatorio General Sarmiento, aunque fallecería horas más tarde.
En el mismo sentido, el 27 de diciembre de 2016 muere Carrie Fisher, quien es reconocida popularmente por Princesa Leia en la saga de Star Wars. La actriz sufrió un paro cardiorrespiratorio en un vuelo desde Londres hacia Los Ángeles y falleció mientras se encontraba en terapia intensiva. La noticia fue confirmada por su hijo, Billie Lourd, y el portavoz de la familia, Simon Halls, quienes publicaron un comunicado en sus redes sociales. Tiempo más tarde, la autopsia reveló que la actriz tenía restos de éxtasis, cocaína y heroína en sangre al momento de su muerte, aunque no se pudo determinar el impacto que pudo haber tenido en su fallecimiento.
Efemérides del 27 de diciembre
1512 – Se promulgan las Reales Ordenanzas dadas para el buen regimiento y tratamiento de los indios, más conocidas como Leyes de Burgos.
1571 – Nace el astrónomo y filósofo alemán Johannes Kepler, descubridor del viaje de los planetas en órbitas elipticas.
1822 – Nace el químico y biólog francés Luis Pasteur, fundador de la microbiología.
1831 – Charles Darwin parte de Inglaterra en el Berganti Beagle, viaje que le permite desarrollar su famosa teoría.
1901 – Nace en Alemania la actriz de cine Marlene Dietrich.
1906 – Muere en Buenos Aires el político argentino Bernardo de Irigoyen.
1909 – Jorge Newbery emprende vuelo hacia Brasil en su globo Huracán. El aviador despegó a las 23 y realizó el cruce del Río de la Plata con normalidad.
1931 – En Argentina muere el doctor Figueroa Alcorta mientras se desempañaba como presidente de la Corte Suprema de Justicia.
1942 – En Buenos Aires se inaugura la nueva sede del Automóvil Club Argentino.
1943 – Nace Joan Manuel Serrat, cantautor español.
1944 – Nace Eliseo Subiela, cineasta argentino.
1945 – Se crea el Fondo Monetario Internacional.
1948 – Nace el actor francés Gerard Depardieu.
1950 – Nace Roberto Bettega, delantero del fútbol italiano.
1968 – Retorna a la tierra el Apolo 8 después de dar diez vueltas alrededor de la Luna.
1979 – Tropas soviéticas invaden Afganistán.
1985 – En los aeropuertos de Viena y Roma, dos atentados simultáneos contra la compañía aérea israelí El-Al causan la muerte de 16 personas y más de 100 heridos.
1996 – Muere Cristina Lemercier, actriz y presentadora de TV argentina.
2003 – Muere Alan Bates, actor británico.
2007 – Muere Benazir Bhutto, política y primera ministra pakistaní, asesinada.
2016 – Muere Carrie Fisher, actriz estadounidense.