Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Efemérides del sábado 27 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Se recuerda la fundación del FMI y las muertes de Cristina Lemercier y Carrie Fisher.

Efemérides del sábado 27 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Hace 5 Hs

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es un viejo conocido en el país, ya que desde 1958 forma parte de su vida política, económica y social. El organismo se creó el 27 de diciembre de 1945, con el objetivo de "lograr un crecimiento y una prosperidad sostenible para cada uno de sus países miembros", de los cuales actualmente cuenta con 190.

Según explica en su portal oficial, el FMI se creó con tres "misiones críticas": promover la cooperación monetaria internacional, alentar la expansión del comercio internacional y del crecimiento económico, y desalentar políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad.

En tanto, el 27 de diciembre de 1996 fallece la actriz y conductora de televisión argentina Cristina Lemercier como consecuencia de un disparo en la sien durante una discusión con su ex esposo Raúl Ortega. Sin embargo, la autopsia reveló que el disparo efectuado por la Smith & Wesson calibre 38 fue un accidente. La hipótesis del accidente fue reforzada por el comunicado publicado por sus familiares tras su muerte. La actriz que saltó a la fama al interpretar a Jacinta Pichimahuida en Señorita Maestra (posteriormente participó en Señorita Jacinta y Séptimo grado, adiós a la escuela), discutía con Ortega al momento del accidente, quien quería llevarse a sus hijos a vivir a Tucumán. Tras recibir el disparo fue enviada al sanatorio General Sarmiento, aunque fallecería horas más tarde.

En el mismo sentido, el 27 de diciembre de 2016 muere Carrie Fisher, quien es reconocida popularmente por Princesa Leia en la saga de Star Wars. La actriz sufrió un paro cardiorrespiratorio en un vuelo desde Londres hacia Los Ángeles y falleció mientras se encontraba en terapia intensiva. La noticia fue confirmada por su hijo, Billie Lourd, y el portavoz de la familia, Simon Halls, quienes publicaron un comunicado en sus redes sociales. Tiempo más tarde, la autopsia reveló que la actriz tenía restos de éxtasis, cocaína y heroína en sangre al momento de su muerte, aunque no se pudo determinar el impacto que pudo haber tenido en su fallecimiento.

Efemérides del 27 de diciembre

1512 – Se promulgan las Reales Ordenanzas dadas para el buen regimiento y tratamiento de los indios, más conocidas como Leyes de Burgos.

1571 – Nace el astrónomo y filósofo alemán Johannes Kepler, descubridor del viaje de los planetas en órbitas elipticas.

1822 – Nace el químico y biólog francés Luis Pasteur, fundador de la microbiología.

1831 – Charles Darwin parte de Inglaterra en el Berganti Beagle, viaje que le permite desarrollar su famosa teoría.

1901 – Nace en Alemania la actriz de cine Marlene Dietrich.

1906 – Muere en Buenos Aires el político argentino Bernardo de Irigoyen.

1909 – Jorge Newbery emprende vuelo hacia Brasil en su globo Huracán. El aviador despegó a las 23 y realizó el cruce del Río de la Plata con normalidad.

1931 – En Argentina muere el doctor Figueroa Alcorta mientras se desempañaba como presidente de la Corte Suprema de Justicia.

1942 – En Buenos Aires se inaugura la nueva sede del Automóvil Club Argentino.

1943 – Nace Joan Manuel Serrat, cantautor español.

1944 – Nace Eliseo Subiela, cineasta argentino.

1945 – Se crea el Fondo Monetario Internacional.

1948 – Nace el actor francés Gerard Depardieu.

1950 – Nace Roberto Bettega, delantero del fútbol italiano.

1968 – Retorna a la tierra el Apolo 8 después de dar diez vueltas alrededor de la Luna.

1979 – Tropas soviéticas invaden Afganistán.

1985 – En los aeropuertos de Viena y Roma, dos atentados simultáneos contra la compañía aérea israelí El-Al causan la muerte de 16 personas y más de 100 heridos.

1996 – Muere Cristina Lemercier, actriz y presentadora de TV argentina.

2003 – Muere Alan Bates, actor británico.

2007 – Muere Benazir Bhutto, política y primera ministra pakistaní, asesinada.

2016 – Muere Carrie Fisher, actriz estadounidense.

Temas Fondo Monetario Internacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un concurso de ensayos de economía dará premios de hasta U$S 3.000 y un viaje a Bogotá

Un concurso de ensayos de economía dará premios de hasta U$S 3.000 y un viaje a Bogotá

Objetivos para 2026: un dólar estable y la necesidad de juntar reservas

Objetivos para 2026: un dólar estable y la necesidad de juntar reservas

Lo más popular
Había dejado la carrera durante 17 años, pero entró a un programa de la UNT y se recibió
1

Había dejado la carrera durante 17 años, pero entró a un programa de la UNT y se recibió

The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global
2

The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026
3

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
4

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad
5

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025
6

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Más Noticias
Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Comentarios